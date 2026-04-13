Négociation FDM Group (Holdings) PLC - FDMgb CFD
À propos de FDM Group (Holdings) PLC
FDM Group (Holdings) plc est une société basée au Royaume-Uni, qui fournit des services professionnels axés sur les technologies de l'information (TI). Ses quatre secteurs géographiques d'exploitation sont les suivants: le Royaume-Uni et l'Irlande; Amérique du Nord; le Reste de l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique, à l'exclusion du Royaume-Uni et de l'Irlande (EMEA) et de l'Asie Pacifique (APAC). Les principales activités de la Société sont le recrutement, la formation et le placement de ses propres consultants en informatique et en affaires (Mounties) sur les sites des clients. La Société fournit également des sous-traitants à ses clients, soit pour compléter les compétences de ses propres consultants, soit pour fournir une plus grande expérience au besoin. Elle est engagée dans une gamme de disciplines techniques et commerciales, y compris le développement, les tests, le support, le bureau de gestion de projet, les services de données, l'analyse commerciale, la veille économique et la cybersécurité.
- IndustrieSoftware
- Adresse3rd Floor, Cottons Centre, Cottons Lane, LONDON, United Kingdom (GBR)
- Employés5364
- CEORoderick Flavell