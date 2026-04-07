Meilleurs indicateurs de momentum pour les traders

Quels sont les différents types d’indicateurs de momentum ?

Il existe deux principales catégories d’indicateurs de momentum : les indicateurs avancés et les indicateurs retardés. Les indicateurs de momentum avancés peuvent aider à anticiper d’éventuels retournements de cours, tandis que les indicateurs de momentum retardés confirment des tendances déjà établies. De nombreux indicateurs de momentum sont des oscillateurs qui fluctuent dans une plage définie afin de mettre en évidence des conditions de surachat et de survente.

Indicateurs de momentum avancés

Les indicateurs avancés tentent de suggérer des mouvements de cours en identifiant les situations de surachat ou de survente d’un actif – ils aident les traders à anticiper les retournements de tendance avant qu’ils ne se produisent.

L'indice de force relative (RSI) mesure l’ampleur des variations récentes du cours sur une échelle de 0 à 100. Un RSI supérieur à 70 suggère qu’un actif est en situation de surachat et pourrait connaître un repli de son cours. Une lecture inférieure à 30 indique une situation de survente, ce qui peut signaler une hausse potentielle du cours.

L'oscillateur stochastique compare le cours de clôture de l’actif à sa fourchette de cours sur une période donnée, souvent fixée à 14. L’oscillateur stochastique évolue également entre 0 et 100, avec des valeurs supérieures à 80 suggérant une situation de surachat et des valeurs inférieures à 20 indiquant une situation de survente. Il aide les traders à identifier de potentiels retournements de tendance en recherchant des croisements entre ses lignes %K et %D.

Le Williams %R mesure la proximité du cours de clôture par rapport au plus haut de sa fourchette de prix sur une période définie. Il varie de -100 à 0. Des lectures supérieures à -20 indiquent qu’un actif peut être en situation de surachat, tandis que des lectures inférieures à -80 suggèrent qu’il peut être en situation de survente.

Indicateurs de momentum retardés

Les indicateurs retardés confirment les tendances après leur formation – ils aident les traders à vérifier si une tendance existante possède un momentum fort ou s’il s’affaiblit.

La convergence divergence des moyennes mobiles (MACD) se compose d’une ligne MACD, d’une ligne de signal et d’un histogramme. Lorsque la ligne MACD croise au-dessus de la ligne de signal, cela suggère un momentum haussier. Lorsqu’elle croise en dessous, cela suggère un momentum baissier. Parallèlement, l’histogramme MACD indique la force du momentum en affichant la distance entre ces deux lignes.

L'indice directionnel moyen (ADX) mesure la force d’une tendance. Il est souvent utilisé en conjonction avec les lignes DI pour déterminer la direction de la tendance.L'ADX varie de 0 à 100, des valeurs supérieures à 25 suggérant généralement une tendance forte et des valeurs inférieures à 20 indiquant une tendance faible.

L'indicateur de momentum (MOM) calcule la différence entre le cours de clôture le plus récent et un cours de clôture passé sur une période donnée. Si la valeur du momentum est supérieure à zéro, cela suggère un momentum haussier. S’il est inférieur à zéro, cela indique un momentum baissier. Les traders peuvent utiliser le MOM pour confirmer si un actif gagne ou perd en force dans sa tendance actuelle.

Indicateurs de momentum des actions

Les indicateurs de momentum sont largement utilisés pour déterminer si une action gagne ou perd du momentum.

RSI et Le MACD sont fréquemment utilisés dans le trading d’actions pour détecter la force de la tendance, tandis que le RSI identifie spécifiquement les conditions de surachat et de survente.

Le taux de variation (ROC) calcule le pourcentage de variation du cours en comparant le cours actuel à un cours passé sur une période donnée. Un ROC en hausse suggère un momentum croissant, tandis qu’un ROC en baisse indique un affaiblissement du momentum.

Indicateur de momentum eBay

L’indicateur de momentum eBay fait référence aux outils d’analyse technique standard utilisés pour analyser les mouvements du cours de l’action eBay. Les traders utilisent des indicateurs tels que le RSI, le MACD ou l’ADX pour évaluer le momentum des actions eBay de la même manière qu’ils évalueraient toute autre action. Ce ne sont pas des modèles personnalisés ni des algorithmes propriétaires spécifiques à eBay, mais plutôt des indicateurs techniques largement utilisés appliqués aux données boursières d’eBay.

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