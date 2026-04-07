Qu'est-ce qu'une stratégie de trading avec le RSI ?

Une stratégie de trading avec le RSI est un ensemble de règles et de techniques qui utilise l'indicateur RSI pour identifier les opportunités de trading potentielles en se basant sur les conditions de surachat et de survente ou les changements de momentum. Il y a principalement quatre façons d'utiliser l'indicateur RSI dans le trading.

Surachat et survente

Comme nous l'avons déjà vu, si l'indicateur RSI montre qu'un actif est devenu suracheté et commence ensuite à baisser, cela suggère que le prix pourrait suivre cette tendance à la baisse. De la même manière, si le RSI est en situation de survente et commence ensuite à remonter, le prix pourrait être sur le point de s'apprécier.

Ceux qui suivent cette stratégie de trading avec le RSI peuvent ainsi attendre que le RSI tombe en dessous de 70 à partir d'un niveau de surachat pour envisager de prendre une position courte. Puis, lorsque le RSI dépasse 30 à partir de conditions de survente, l'idée est de prendre une position longue.



*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Croisement du niveau 50

Les traders peuvent utiliser le niveau 50 du RSI (la ligne centrale) pour confirmer qu'une tendance de prix est en cours. Selon cette stratégie, une tendance baissière est indiquée lorsque le RSI passe de au-dessus de 50 à en dessous de 50.De même, une tendance haussière est indiquée lorsque le RSI passe au-dessus de 50.



*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Divergence

Une autre façon de trader avec le RSI consiste à rechercher des divergences entre le RSI et le cours du marché. En termes simples, les traders recherchent des situations où le momentum évolue dans une direction opposée au prix, ce qui signale un possible point de retournement.

Lorsque le prix atteint un « plus haut » mais que le RSI forme un « plus bas » – cela est connu sous le nom de divergence baissière.

Lorsque le prix forme un « plus bas » et que le RSI fait un « plus haut » – cela est connu sous le nom de divergence haussière.

Lorsque la divergence se produit, la théorie indique qu'il y a une probabilité plus élevée de retournement des prix. Cela peut représenter des signaux d'achat et de vente à court terme potentiels.



*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Échecs des swings du RSI

C'est un concept similaire à la divergence, mais à une échelle beaucoup plus réduite. Les « swings » sont de petits sommets et creux que le prix forme lorsqu'il est dans une tendance. Le RSI tend à suivre les sommets et les creux formés par le prix.

Les tendances haussières présentent des sommets et des creux de plus en plus élevés. Les tendances baissières présentent des sommets et des creux de plus en plus bas. Si le RSI forme des creux plus bas tandis que le prix continue à monter, cela pourrait être un signe de retournement de tendance à court terme.



*Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.