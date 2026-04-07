Moyenne mobile
Améliorez votre expérience de trading grâce aux moyennes mobiles. Découvrez les différentes méthodes et stratégies permettant d'identifier les tendances, le support et la résistance, etc.
Qu'est-ce qu'une stratégie de trading basée sur la moyenne mobile ?
Une stratégie de trading basée sur la moyenne mobile est une méthode d'analyse technique très répandue qui utilise la moyenne mobile (MA) du prix d'un titre pour identifier les tendances potentielles du marché. La moyenne mobile calcule le prix moyen d'un titre sur une période donnée. En lissant les fluctuations de prix, elle peut aider les traders à discerner les tendances sous-jacentes et à évaluer le sentiment général du marché.
Points forts
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Une stratégie de trading basée sur la moyenne mobile est une méthode d'analyse technique populaire utilisée par les traders pour identifier les tendances potentielles du marché en utilisant la moyenne mobile (MA) du prix d'un actif.
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Les traders peuvent utiliser ces moyennes mobiles de différentes manières, par exemple en choisissant le bon cadre temporel, en identifiant une tendance, en déterminant le support et la résistance.
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Les différents types de moyennes mobiles comprennent la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile exponentielle (EMA) et la moyenne mobile pondérée (WMA).
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Les principales stratégies de trading basées sur les moyennes mobiles sont le croisement, l'enveloppe et le ruban.
La Moyenne Mobile expliquée
La moyenne mobile est un indicateur technique polyvalent et facilement personnalisable, qui permet aux traders de choisir parmi différents types et différents horizons temporels, dans le but d'élaborer leur propre stratégie.
Dans les années 1920 et 1930, les moyennes mobiles se sont imposées comme un outil de trading populaire, en partie grâce aux travaux de Richard Schabacker et de Robert Rhea, qui ont introduit le concept de suivi de tendance.
L'idée derrière cette approche est que les traders peuvent tirer profit des mouvements de prix soutenus en identifiant et en suivant des tendances à l'aide de moyennes mobiles.
Comment trader avec une moyenne mobile
Vous trouverez ci-dessous plusieurs conseils pour bien utiliser l'indicateur de moyenne mobile et enrichir votre expérience de trading.
- Choisir le bon cadre temporel
La moyenne mobile est disponible sur la plupart des plateformes de trading et apparaît sous la forme d'une ligne qui suit un graphique. Par exemple, sur le graphique ci-dessous, la moyenne mobile à 20 jours est représentée par la ligne bleue longeant le graphique en bougies.
Les traders peuvent choisir entre plusieurs cadres temporels, également connus sous le nom de périodes « look-back », qui peuvent aller de quelques heures à plusieurs mois. Lorsque les délais sont courts, l'indicateur de la moyenne mobile est plus sensible aux mouvements de prix, tandis que lorsque les délais sont plus longs, l'indicateur de la tendance sous-jacente est plus lisse.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs
- Identifier une tendance
Comme son utilisation initiale le suggère, les moyennes mobiles sont largement utilisées pour identifier les tendances des prix. Lorsque le prix passe au-dessus de la moyenne mobile, on considère que cela indique une tendance haussière potentielle, tandis qu'un mouvement du prix en dessous de la moyenne mobile peut signaler une tendance baissière possible. En outre, la pente de la moyenne mobile peut fournir des informations sur le momentum de la tendance.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs
- Déterminer le support et la résistance
Les moyennes mobiles peuvent également servir de niveaux de support et de résistance dynamiques. Dans une tendance haussière, la moyenne mobile peut servir de niveau de support, d'où les prix ont tendance à rebondir et à poursuivre le mouvement à la hausse. À l'inverse, dans une tendance baissière, la moyenne mobile peut servir de niveau de résistance, amenant les prix à inverser leur trajectoire à la baisse.
Cette caractéristique des moyennes mobiles peut aider les traders à identifier les points d'entrée et de sortie, à fixer des ordres stop-loss et take-profit. Notez que les stop-loss ordinaires ne protègent pas contre les glissements. Il est possible d'utiliser un stop-loss garanti, moyennant des frais.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs
Utiliser différents types de moyennes mobiles
Au cours des années, différents types de moyennes mobiles ont été développés pour répondre aux différents styles et objectifs de trading. Par exemple, après la moyenne mobile simple (SMA), la moyenne mobile exponentielle (EMA) a été introduite par J. Welles Wilder Jr. dans les années 1970. Celle-ci donne plus de poids aux données récentes sur les prix, ce qui la rend plus réactive aux conditions actuelles du marché. En outre, la moyenne mobile pondérée (WMA) a été conçue pour mettre davantage l'accent sur des périodes spécifiques dans le calcul.
Comment calculer une moyenne mobile
Selon le type, la formule de la moyenne mobile sera différente.
- Formule de la moyenne mobile simple (SMA)
La moyenne mobile simple (SMA) est le type de moyenne mobile le plus basique et le plus utilisé. Elle est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble de prix ou de points de données sur une période spécifique.
La formule de la SMA est la suivante :
SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n
Où
P1, P2, ... , Pn = prix des points de données
n = nombre de périodes
La SMA accorde le même poids à chaque point de prix et lisse les fluctuations de prix pour révéler la tendance sous-jacente. Cependant, l'une des limites de la SMA est qu'elle peut être lente à réagir aux changements de prix récents, ce qui la rend moins réactive aux mouvements soudains du marché.
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Formule de la moyenne mobile exponentielle (EMA)
La moyenne mobile exponentielle (EMA) est un type de moyenne mobile plus avancé qui accorde plus d'importance aux données récentes sur les prix, ce qui la rend plus réactive aux nouvelles informations du marché.
La formule de l'EMA est la suivante :
EMA = (clôture - EMA précédente) * (2 / (n + 1)) + EMA précédente
Où
Clôture = prix de clôture actuel
EMA précédente = valeur de l'EMA de la période précédente
n = nombre de périodes
L'EMA réagit plus rapidement aux variations récentes des prix, ce qui permet aux traders de détecter plus rapidement les éventuels retournements ou continuations de tendance. Toutefois, sa sensibilité accrue peut également entraîner un plus grand nombre de faux signaux par rapport à la SMA.
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Formule de la moyenne mobile pondérée (WMA)
La moyenne mobile pondérée (WMA) attribue des pondérations différentes à chaque point de prix. Comme l'EMA, elle accorde généralement plus d'importance aux données récentes, mais elle diffère dans la manière dont elle calcule la moyenne et attribue des pondérations aux points de données.
La formule de la WMA est la suivante :
WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2)
Où
P1, P2, ... , Pn = prix des points de données
n = nombre de périodes.
Contrairement à la SMA, qui attribue le même poids à tous les points de données, et à l'EMA, qui utilise une formule de lissage exponentiel, la WMA calcule la moyenne en multipliant chaque point de prix par un facteur de pondération dont la valeur diminue au fur et à mesure que les données sont plus anciennes.
La WMA réagit ainsi plus rapidement aux variations de prix que la SMA et dispose d'un système de pondération plus personnalisable que l'EMA. Cependant, comme pour l'EMA, la sensibilité accrue de l'AMM peut entraîner un plus grand nombre de faux signaux.
Stratégie basée sur le croisement des moyennes mobiles
La stratégie de croisement des moyennes mobiles repose sur le principe selon lequel le croisement de deux moyennes mobiles de périodes différentes indique un changement potentiel de la tendance du marché.
On parle de croisement lorsqu'une moyenne mobile à court terme croise une moyenne mobile à long terme. La moyenne mobile à court terme est plus sensible aux variations récentes des prix, tandis que la moyenne mobile à long terme est moins sensible et fournit une représentation plus lisse de la tendance des prix. Lorsqu'elles se croisent, cela peut indiquer un changement dans le sentiment du marché, et donc un retournement ou une accélération de la tendance.
Il existe deux types principaux de croisements de moyennes mobiles : le croisement haussier et le croisement baissier. Chaque type de croisement annonce un scénario de marché différent.
Croisement haussier
On parle de croisement haussier lorsque la moyenne mobile à court terme passe au-dessus de la moyenne mobile à long terme. Ce phénomène signifie que la dynamique récente des prix est plus forte que la tendance historique, et peut indiquer que le marché entre dans une phase haussière.
Les traders interprètent généralement un croisement haussier comme un signal d'achat, suggérant qu'ils peuvent prendre une position longue ou compléter une position existante. Les croisements haussiers peuvent se produire avec différents types de moyennes mobiles, telles que les moyennes mobiles simples, exponentielles ou pondérées, en fonction des préférences et de la stratégie du trader.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs
Croisement baissier
On parle de croisement baissier lorsque la moyenne mobile à court terme passe en dessous de la moyenne mobile à long terme. Dans ce scénario, la dynamique récente des prix est plus faible que la tendance historique, ce qui pourrait être le signe d'une phase de marché baissière.
Les traders interprètent généralement un croisement baissier comme un signal de vente. Ils peuvent alors sortir d'une position longue, entrer dans une position courte ou réduire leur exposition au marché. Tout comme les croisements haussiers, les croisements baissiers peuvent également impliquer différents types de moyennes mobiles, notamment les moyennes mobiles simples, exponentielles et pondérées.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs
Stratégie des enveloppes de moyennes mobiles
La stratégie de l'enveloppe de la moyenne mobile se compose de trois éléments : une ligne centrale de moyenne mobile, généralement une moyenne mobile simple (SMA), et deux lignes parallèles, ou « enveloppes », placées au-dessus et au-dessous de la ligne centrale à une distance fixe en pourcentage.
Cette stratégie présente des similitudes avec l'indicateur des Bandes de Bollinger®. Cependant, dans le cas des Bandes de Bollinger®, les écarts sont basés sur la volatilité des prix, tandis que le pourcentage de distance entre les enveloppes peut être ajusté en fonction de la volatilité et de la tolérance au risque du trader.
Pour déterminer la distance optimale en pourcentage, les traders peuvent observer les mouvements historiques des prix et identifier les fluctuations typiques de l'actif. En outre, les traders peuvent opter pour une approche par essais et erreurs, en testant différents pourcentages de distance.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs
Dans la pratique, les enveloppes des moyennes mobiles peuvent servir de niveaux de support et de résistance dynamiques, et offrir aux traders des indications pour déterminer les positions de trading optimales. Lorsque le prix d'un actif se rapproche de l'enveloppe supérieure ou la dépasse, il peut y avoir une situation de surachat. Inversement, si le prix s'approche de l'enveloppe inférieure ou passe en dessous, il pourrait s'agir d'une situation de survente.
Stratégie du ruban des moyennes mobiles
La stratégie du ruban de moyennes mobiles utilise plusieurs moyennes mobiles pour analyser les tendances des prix. Le ruban est constitué d'une série de moyennes mobiles à échéances variables, allant généralement du court terme au long terme. L'objectif est de fournir une représentation visuelle complète de la force et de la direction de la tendance sous-jacente.
Pour mettre en pratique cette stratégie basée sur les moyennes mobiles, les traders doivent tracer une séquence de moyennes mobiles, avec des moyennes mobiles simples (SMA) ou des moyennes mobiles exponentielles (EMA), sur un graphique de prix. Le choix des périodes dépend des préférences du trader et des conditions spécifiques du marché. Parmi les périodes couramment utilisées, on peut citer 10, 20, 30, 50 et 100 jours, bien qu'une personnalisation puisse s'avérer plus appropriée pour les stratégies individuelles.
*Les performances passées ne sont pas un indicateur fidèle des résultats futurs
Le concept clé de la stratégie du ruban de moyennes mobiles consiste à observer l'alignement et l'espacement des moyennes mobiles. Lorsque les moyennes mobiles sont alignées en ordre croissant (de la plus courte à la plus longue) et régulièrement espacées, cela peut suggérer une forte tendance à la hausse.
À l'inverse, si elles sont classées par ordre décroissant (de la plus longue à la plus courte) et régulièrement espacées, on peut s'attendre à une forte tendance baissière. Des signaux de trading sont générés lorsque les moyennes mobiles convergent, divergent ou présentent un changement notable dans l'espacement, car ces événements peuvent annoncer des retournements ou des continuations potentiels de tendances.
Conclusion
En conclusion, la stratégie de trading basée sur la moyenne mobile est une méthode d'analyse technique populaire utilisée par certains traders pour identifier les tendances potentielles du marché. En lissant les fluctuations de prix, la moyenne mobile aide les traders à identifier les tendances sous-jacentes et à évaluer le sentiment général du marché.
Les traders peuvent personnaliser leurs stratégies de trading en choisissant le cadre temporel approprié et le type de moyenne mobile, tel que la SMA, l'EMA ou la WMA. Les moyennes mobiles peuvent également servir de niveaux de support et de résistance dynamiques, et les traders peuvent les utiliser pour identifier les points d'entrée et de sortie.
Il existe plusieurs exemples de stratégies de trading fondées sur les moyennes mobiles, chacune ayant une approche unique de l'analyse des tendances du marché. Les principales techniques sont la stratégie du croisement, la stratégie de l'enveloppe et la stratégie du ruban.
En comprenant ces notions, les traders peuvent choisir celle qui correspond le mieux à leur style de trading et à leurs objectifs, et utiliser les moyennes mobiles à leur avantage. Toutefois, comme pour toute stratégie de trading, il est essentiel de procéder à une analyse approfondie des marchés, d'utiliser des techniques de gestion des risques et de surveiller en permanence le marché afin d'ajuster votre approche si nécessaire. Les traders peuvent également choisir de tester leur stratégie en utilisant d'abord un compte démo avant de risquer de l'argent réel.
FAQs
Comment utiliser les moyennes mobiles ?
Les moyennes mobiles peuvent être utilisées pour identifier les tendances, les niveaux de support et de résistance, ainsi que les points d'entrée et de sortie potentiels sur les marchés.
Comment interpréter les moyennes mobiles ?
Pour lire les moyennes mobiles, il faut analyser leur position par rapport à l'évolution des prix, ainsi que leur pente et leurs croisements.
Quelle est la différence entre une moyenne mobile simple et une moyenne mobile exponentielle ?
La principale différence entre une moyenne mobile simple (SMA) et une moyenne mobile exponentielle (EMA) est que cette dernière accorde plus d'importance aux données de prix récentes, la rendant ainsi plus réactive aux conditions actuelles du marché.
Les moyennes mobiles peuvent-elles être utilisées pour des transactions à court terme ou sont-elles plus adaptées à des transactions à long terme ?
Les moyennes mobiles peuvent être utilisées à la fois pour les transactions à court et à long terme, mais les périodes plus courtes peuvent rendre la moyenne mobile plus sensible aux mouvements de prix, tandis que les périodes plus longues peuvent fournir une indication plus lisse de la tendance sous-jacente.