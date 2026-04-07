Comment calculer une moyenne mobile

Selon le type, la formule de la moyenne mobile sera différente.

Formule de la moyenne mobile simple (SMA)

La moyenne mobile simple (SMA) est le type de moyenne mobile le plus basique et le plus utilisé. Elle est calculée en prenant la moyenne arithmétique d'un ensemble de prix ou de points de données sur une période spécifique.

La formule de la SMA est la suivante :

SMA = (P1 + P2 + ... + Pn) / n Où P1, P2, ... , Pn = prix des points de données n = nombre de périodes

La SMA accorde le même poids à chaque point de prix et lisse les fluctuations de prix pour révéler la tendance sous-jacente. Cependant, l'une des limites de la SMA est qu'elle peut être lente à réagir aux changements de prix récents, ce qui la rend moins réactive aux mouvements soudains du marché.

Formule de la moyenne mobile exponentielle (EMA)

La moyenne mobile exponentielle (EMA) est un type de moyenne mobile plus avancé qui accorde plus d'importance aux données récentes sur les prix, ce qui la rend plus réactive aux nouvelles informations du marché.

La formule de l'EMA est la suivante :

EMA = (clôture - EMA précédente) * (2 / (n + 1)) + EMA précédente Où Clôture = prix de clôture actuel EMA précédente = valeur de l'EMA de la période précédente n = nombre de périodes

L'EMA réagit plus rapidement aux variations récentes des prix, ce qui permet aux traders de détecter plus rapidement les éventuels retournements ou continuations de tendance. Toutefois, sa sensibilité accrue peut également entraîner un plus grand nombre de faux signaux par rapport à la SMA.



Formule de la moyenne mobile pondérée (WMA)

La moyenne mobile pondérée (WMA) attribue des pondérations différentes à chaque point de prix. Comme l'EMA, elle accorde généralement plus d'importance aux données récentes, mais elle diffère dans la manière dont elle calcule la moyenne et attribue des pondérations aux points de données.

La formule de la WMA est la suivante :

WMA = (P1 * n + P2 * (n - 1) + ... + Pn * 1) / (n * (n + 1) / 2) Où P1, P2, ... , Pn = prix des points de données n = nombre de périodes.

Contrairement à la SMA, qui attribue le même poids à tous les points de données, et à l'EMA, qui utilise une formule de lissage exponentiel, la WMA calcule la moyenne en multipliant chaque point de prix par un facteur de pondération dont la valeur diminue au fur et à mesure que les données sont plus anciennes.

La WMA réagit ainsi plus rapidement aux variations de prix que la SMA et dispose d'un système de pondération plus personnalisable que l'EMA. Cependant, comme pour l'EMA, la sensibilité accrue de l'AMM peut entraîner un plus grand nombre de faux signaux.