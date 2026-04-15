Négociation Thermo Fisher Scientific - TMO CFD
À propos de Thermo Fisher Scientific Inc.
Thermo Fisher Scientific Inc. développe, fabrique et vend une gamme de produits. Les segments de la société comprennent les solutions des sciences de la vie, les instruments analytiques, les diagnostics spécialisés et les produits et services de laboratoire. La Société propose ses produits et services sous différentes marques, notamment Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific, Unity Lab Services, Patheon et PPD. Le segment Life Sciences Solutions fournit un portefeuille de réactifs, d'instruments et de consommables utilisés dans la recherche biologique et médicale, la découverte et la production de nouveaux médicaments et vaccins. Le segment des instruments analytiques propose une large gamme d'instruments, de consommables, de logiciels et de services utilisés pour les applications en laboratoire. Le segment Specialty Diagnostics propose une large gamme de kits de test de diagnostic, de réactifs, de milieux de culture, d'instruments et de produits associés. Son segment Produits et services de laboratoire propose des produits et des solutions nécessaires au laboratoire.
- IndustrieAdvanced Medical Equipment
- Adresse168 3rd Ave, WALTHAM, MA, United States (USA)
- Employés130000
- CEOMarc Casper