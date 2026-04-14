Négociation Southern - SO CFD
À propos de Southern Co
La Southern Company est une société holding qui détient toutes les actions ordinaires en circulation de trois sociétés d'exploitation électriques traditionnelles, Southern Power Company et Southern Company Gas. Les sociétés d'exploitation d'électricité traditionnelles, telles que Alabama Power, Georgia Power et Mississippi Power, exploitent chacune des sociétés de services publics fournissant un service d'électricité aux clients de détail dans trois États du sud-est en plus des clients de gros du sud-est. La Southern Power Company développe, construit, acquiert, possède et gère des actifs de production d'électricité, y compris des projets d'énergie renouvelable, et vend de l'électricité à des tarifs basés sur le marché sur le marché de gros. The Southern Company Gas est une société holding de services énergétiques dont l'activité principale est la distribution de gaz naturel dans quatre États, tels que l'Illinois, la Géorgie, la Virginie et le Tennessee par le biais des services publics de distribution de gaz naturel. La Southern Company Gas est également impliquée dans plusieurs autres entreprises.
- IndustrieUtilities - Electric
- Adresse30 Ivan Allen Jr Blvd NW, ATLANTA, GA, United States (USA)
- Employés27300
- CEOThomas Fanning