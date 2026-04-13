Négociation Keppel Corp - BN4sg CFD
À propos de Keppel Corp
Keppel Corporation Limited est un holding d'investissement et une société de gestion. Les segments de la société comprennent Offshore & Marine (O&M), Infrastructure & Others, Urban Development, Connectivity, Asset Management et Corporate & Others. Le segment O&M comprend la conception, la construction, la fabrication et la réparation d'installations de production offshore et d'appareils de forage, la conversion et la réparation de navires, ainsi que la construction navale spécialisée. Le segment Infrastructures et autres comprend la production d'électricité, les énergies renouvelables, l'ingénierie environnementale et l'exploitation et la maintenance des infrastructures. Le segment Développement urbain comprend le développement et l'investissement immobiliers, ainsi que le développement global. Le segment Connectivité comprend la fourniture de services de télécommunications, la vente au détail d'équipements et d'accessoires de télécommunications, le développement et la fourniture de solutions logistiques. Le segment de la gestion d'actifs comprend la gestion de fonds privés et de fonds d'investissement et d'affaires immobiliers cotés en bourse.