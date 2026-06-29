Négociation Inovio Pharmaceuticals, Inc. - INO
À propos de Inovio Pharmaceuticals Inc
Inovio Pharmaceuticals, Inc. (Inovio) est une société de biotechnologie en phase avancée, impliquée dans le développement d'immunothérapies et de vaccins à base d'acide désoxyribonucléique (ADN) axés sur le traitement et la prévention des cancers et des maladies infectieuses. Les immunothérapies à base d'ADN de la société, en combinaison avec ses dispositifs d'administration par électroporation, génèrent des réponses immunitaires, en particulier des cellules T, dans le corps pour lutter contre les maladies cibles. Elle a achevé, en cours ou prévu des programmes cliniques de ses immunothérapies SynCon pour les cancers précancéreux et les cancers provoqués par le papillomavirus humain (VPH), la grippe, le cancer de la prostate, le cancer du sein / du poumon / du pancréas, le virus de l'hépatite C (VHC), le virus de l'hépatite B (VHB), le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), le virus Ebola, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le virus Zika. Grace a sa plateforme d'immunothérapie, ainsi qu’a sa technologie d'administration d'électroporation CELLECTRA, elle dispose d'un pipeline de produits en phase préclinique et clinique qui ont généré des réponses immunitaires in vivo.
- IndustrieBiotechnology / Medical Research
- Adresse6769 Mesa Ridge Rd, SAN DIEGO, CA, United States (USA)
- Employés317
- CEOJong Kim