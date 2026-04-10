Négociation Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. - CAF CFD
À propos de Construcciones y Auxiliar de Frrcrrls SA
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. est une société basée en Espagne dans la fabrication de matériel roulant. Les activités de la Société sont divisées en deux segments commerciaux : Matériel roulant, ainsi que des Composants et pièces détachées. La division Matériel roulant se concentre sur la conception, la production et la distribution de matériel roulant et d'équipements pour systèmes de chemin de fer, tels que les véhicules à grande vitesse, les locomotives, les trains pour le transport de moyenne distance, trains de banlieue et automobiles électriques, métros, tramways, systèmes de traction et de signalisation, ainsi que des solutions de stockage d'énergie. La division Composants et pièces détachées offre des éléments et pièces détachées pour le matériel roulant, comme les roues, les essieux et les réducteurs. En outre, la Société offre des services d'assistance technique, de maintenance et d'après-vente, ainsi que le développement de l'infrastructure ferroviaire, entre autres. Elle fonctionne grâce à nombreuses filiales en Espagne, France, Allemagne, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique, entre autres.
- IndustrieConstruction / Agricultural Machinery
- AdresseC/ Jose Miguel Iturrioz, 26, BEASAIN, MAD, Spain (ESP)
- Employés13284
- CEOJavier Martinez Ojinaga