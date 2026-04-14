Négociation Chiyoda Corporation - 6366 CFD
À propos de Chiyoda Corporation
Chiyoda Corporation est une société basée au Japon qui exerce des activités d'ingénierie intégrée. Le secteur de l'ingénierie est engagé dans la planification de diverses installations industrielles et de consommation, ainsi que dans la lutte contre la pollution, l'amélioration de l'environnement et la prévention des catastrophes. Ce secteur est également engagé dans la conception, l'approvisionnement et l'installation de dispositifs et d'équipements connexes, de travaux de génie civil et de construction, de travaux électriques, d'instruments et de canalisations, d'opérations d'essai, ainsi que d'autres activités connexes. L'autre secteur est engagé dans la fourniture de services de voyage, de services de transport aérien, de services de consultation en matière de finances, de comptabilité et de fiscalité, de détachement d'employés et d'enquêtes, ainsi que dans la fourniture de services d'éducation, de formation et de réemploi.