Négociation American Eagle Outfitters - AEO CFD
À propos de American Eagle Outfitters Inc
American Eagle Outfitters, Inc. est un détaillant mondial spécialisé. La Société opère à travers deux segments : American Eagle et Aerie. La Société propose une gamme de vêtements, d'accessoires et de produits de soins personnels pour hommes et femmes sous la Marque American Eagle, ainsi que des collections de lingerie, de vêtements, de vêtements de sport et de maillots de bain sous la Marque Aerie. Elle exploite des magasins aux États-Unis, au Canada, au Mexique et à Hong Kong, et expédie dans plus de 81 pays à travers le monde via ses sites Web. Elle a également des accords de licence avec des tiers pour exploiter les magasins American Eagle et Aerie en Asie, en Europe, en Inde, en Amérique Latine et au Moyen-Orient. La Société exploite et détient des licences pour plus de 1,133 magasins de détail dans le monde. Elle exploite également Todd Snyder New York (Todd Snyder), qui est une marque de vêtements pour hommes. Ses produits American Eagle et Aerie sont également disponibles dans environ 248 sites internationaux exploités par des titulaires de licence dans plus de 25 pays.
- IndustrieRetail - Apparel / Accessories
- Adresse77 Hot Metal St, PITTSBURGH, PA, United States (USA)
- Employés7200
- CEOJay Schottenstein