Négociation Altimmune, Inc. - ALT CFD
À propos de Altimmune Inc
Altimmune, Inc. est une société biopharmaceutique au stade clinique qui se concentre sur le développement de traitements contre l'obésité et les maladies du foie. Le principal produit candidat de la Société, le pemvidutide (DCI proposée, anciennement connu sous le nom d'ALT-801), est un agoniste du double récepteur GLP-1/glucagon qui est en cours de développement pour le traitement de l'obésité et de la stéatohépatite non alcoolique (NASH). Elle développe également HepTcell, un agent immunothérapeutique conçu pour obtenir une guérison fonctionnelle de l'hépatite B chronique. La Société a lancé un essai clinique de phase II sur HepTcell et est en phase II et phase I de développement clinique avec le pemvidutide pour de multiples indications. Elle mène son essai clinique de phase II sur HepTcell aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne et en Espagne, et mène son essai clinique de phase I sur le pemvidutide en Australie. Ses filiales en propriété exclusive comprennent Altimmune, LLC, Altimmune UK, Limited, Spitfire Pharma, LLC et Altimmune AU Pty, Limited.
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- Adresse910 Clopper Rd Ste 201S, GAITHERSBURG, MD, United States (USA)
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