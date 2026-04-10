Négociation Aarhuskarlshamn - AAK CFD
À propos de AAK AB (publ)
AAK AB (publ), également connu sous le nom AarhusKarlshamn publ AB, est une Société de holding suédoise active principalement dans le segment de la transformation alimentaire. La Société raffine les huiles végétales pour des produits spécialisés. La Société est organisée, ainsi que ses filiales, dans trois secteurs d'activité : le segment des Ingrédients alimentaires comprend la graisse de cuisson, les produits laitiers, les graisses glacées, ingrédients de formules et d'huile/graisses infantiles, entre autres ; le segment des matières grasses au chocolat & à la confiserie fournit des plaisirs de chocolatiers et de confiserie, allant des produits développés pour une meilleure sensorialité, la santé et durée de conservation au rapport coût-efficacité, le savoir-faire, la technologie et le service, et le segment des Produits techniques & Alimentaires comprend la cire dorée, les acides gras, la glycérine, le désencrage de produits chimiques et les aliments pour animaux. La Société gère Kamani Oil Industries Pvt Ltd. en tant que filiale à participation majoritaire.
- IndustrieFood Processing
- AdresseSkrivaregatan 9, MALMO, Sweden (SWE)
- Employés4013
- CEOGeorg Brunstam