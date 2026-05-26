AccueilLes marchésMatières premièresHeating Oil Future

Négociation Heating Oil Future CFD

3.54990%
The chart shows the HOQ2026 price data over the last 1 day, with a current price of 3.5499, a high of 3.5547, and a low of 3.5205.
Vendre

3.5459

Acheter

3.5499

0.004
Bas: 3.5205Élevé: 3.5547
Vendeurs:
50%
Acheteurs:
50%
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Les cours des actions sont donnés à titre indicatif et peuvent différer des prix du marché en direct.
Conditions de trading
Type
Ce marché financier est disponible pour le trading de CFD.
En savoir plus sur :CFD
CFD
Écart0.004
Frais de session nocturne pour une position longue
Frais de session nocturne pour une position longue
Marge. Votre investissement
$1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
-0.01096 %
(-$1.10)

Taille de la position avec effet de levier ~$10,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~$9,000.00

-0.01096%
Frais de session nocturne pour une position courte
Frais de session nocturne pour une position courte
Marge. Votre investissement
$1,000.00
Ajustement des fonds de overnight
Frais sur la valeur totale de la position
-0.01096 %
(-$1.10)

Taille de la position avec effet de levier ~$10,000.00

Valeur nominale avec effet de levier ~$9,000.00

-0.01096%
Horaires des frais de session nocturne21:00 (UTC)
DeviseUSD
Quantité minimale négociée10
Marge10.00%
Bourse
Commission sur la négociation10%
Prime de stop garanti
Des frais de stop-loss garanti (SLG) ne sont facturés que si le SLG est déclenché. Veuillez consulter la section 'Tarifs et Frais de notre site web pour plus de détails.
0.1%

1Notre rémunération pour l’exécution de votre trade correspond au spread, soit la différence entre le prix d’achat et le prix de vente. Veuillez consulter la section Frais et Commissions sur notre site internet pour plus d’informations

Négociation Heating Oil Future CFD

Heating Oil - August 2026

Derniers articles sur les matières premières

Gros plan de plusieurs petits lingots d'or marqués « 999.9 Fine Gold 200g » posés sur des billets de banque en dollars américains
Prévisions du cours de l'or : pression de la Fed, perturbation d'Hormuz
L'or au comptant subit des pressions alors que la hausse des anticipations d'inflation, un dollar américain plus ferme et l'évolution des attentes concernant les taux de la Fed compensent le soutien. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
13:58, 26 Mars 2026
Deux lingots d'argent empilés marqués « 250 g Fine Silver 999.0 »
Prévisions du prix de l'argent : hausse des rendements, dollar plus fort
L'argent au comptant a subi des pressions en raison de la hausse des rendements du Trésor américain, d'un dollar américain plus fort et d'une demande industrielle plus faible qui ont pesé sur les prix en mars 2026. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
12:53, 26 Mars 2026
Prévisions du cours de l'or
Prévisions du cours de l'or : frappes États-Unis–Israël, inquiétudes sur l'approvisionnement pétrolier
L'or se négocie près de ses plus hauts de plusieurs semaines après les frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Découvrez les objectifs de prix de l'or selon des tiers. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.
14:22, 3 Mars 2026
Prévision du prix du cuivre
Prévision du prix du cuivre : dépassera-t-il son plus haut historique ?
Où les prix du cuivre devraient-ils évoluer après que le marché ait reculé après des hausses de cinq mois ?
08:40, 4 Janvier 2022

Avis et évaluations des utilisateurs

Consultez les commentaires de nos clients1, quel que soit leur niveau d'expérience.
2025-05-29
s*****

C'est vraiment un très bon brokers hyper simple à manipuler

2025-06-09
m**********

Très facile d’utilisation, service client impeccable pas de prise de tête, je n’ai pas rencontré de problème pour ma part depuis le début...

2025-06-10
A******** F*******

Bonjour je tenais vraiment a remercier le service client qui est actif et qui aide vraiment quand vous faites une erreur, a toute les personnes qui hésite, je vous le recommande a 100%. Un courtier très fiable et digne de cette 5 étoiles

2025-04-11
F*****

Bonne interface compréhensible et userfriendly. Facile à utiliser. Les actualités sont biens aussi.

2025-06-26
t***********

Trop bien pour les débutants qui veulent se lancer dans le trading. Les spread son raisonnable et la plate-forme et facile d'accès et d'utilisation. Merci à capital.com pour tout ce qu'il a mis en place pour les débutants. Ex: cours de trading Merci infiniment.

2025-06-26
G*****

En bourse depuis plus de 20 ans et perdu une fortune. Ici chez Capital, je ressens que je pourrai récupérer une partie grâce à l' outil qui me plaît, et l' accueil vraiment bien Les "robots" sont super accueillants et nous placent dans une position d' un avenir sympathique possible.

2025-01-21
A**** C******

Très bon service, rapide et à l’écoute de tout, j’ai eu un soucis de banque il m’ont très bien indiquer ce que je devais faire et tout est rentré dans l’ordre

2025-07-02
a****************

Très bonne app s'agissant du Trading , c'est app est fiable et meme conseillé par les tradeur eux meme

2025-06-29
b*********

Une bonne plateforme, répond à toutes mes exigences, une seule demande lors du retrait d'argent d'un compte de trading, j'aimerais le recevoir sur une carte bancaire plus rapidement, mais dans l'ensemble je suis satisfait.

2025-06-15
s*******E**********

tres bien une fois bien pris en main. il manque un outil important pour valider l'étude, le market profil avec l'intégralité de ses paramètres modifiable comme son heure d'ouverture pour le près marché à 14h30 etc

2025-05-25
y********i*********D******

Je recommande vivement Capital.com pour la qualité de son service de courtage. L’interface est claire, rapide, et facile à utiliser, idéale autant pour les débutants que pour les traders expérimentés. Le service client est réactif et professionnel, et les spreads sont très compétitifs. Un broker fiable, transparent, et efficace. Très satisfait de mon expérience jusqu’à présent ! ✅

2025-05-12
N*****

j'ai mis longtemps a faire impeux d'argent mais maintenant c'est bon. je recommande pour toute les personnes super appli

2025-01-02
J B G*****

Pas de problème pour moi , cash out rapide . à voir dans le temps. satisfait

Affichage de nos avis 4 et 5 étoiles. Les détails spécifiques des utilisateurs ont été intentionnellement anonymisés pour protéger leur vie privée conformément aux exigences du RGPD.

4.8
Notes et Avis
4.7
Notes et Avis
4.7
4.6

Trois étapes pour commencer

1. Créez votre compte (sous réserve d'éligibilité)2. Déposez à votre convenance3. Tradez quand vous êtes prêt