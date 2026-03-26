L'or au comptant (XAU/USD) s'échange à 4 418,77 $ à 9h46 UTC le 24 mars 2026, dans une fourchette intrajournalière de 4 130,23 $ à 4 498,09 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

L'évolution des cours continue de subir la pression d'une combinaison d'anticipations de politique restrictive de la Réserve fédérale et d'un dollar américain relativement ferme, le DXY étant dernièrement enregistré près de 99,3, alors que la fermeture du détroit d'Hormuz, qui a supprimé environ 12 millions de barils d'approvisionnement pétrolier quotidien, a transformé le conflit au Moyen-Orient en choc inflationniste plutôt qu'en événement refuge traditionnel (Reuters, 11 mars 2026). Le démenti de l'Iran concernant des négociations en cours avec les États-Unis, rapporté le 23 mars 2026, a prolongé la série de baisses de l'or à une dixième séance consécutive, tandis que les ETF adossés à l'or ont enregistré des sorties nettes alors que les acteurs institutionnels réévaluent le calendrier de baisse des taux (Investing.com, 24 mars 2026). Le DXY a légèrement reculé lundi après que le président Trump a reporté de nouvelles frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes en attendant un engagement diplomatique, offrant un certain soutien à l'or près des plus bas de séance, bien que les analystes notent que la dynamique des taux et du dollar, plutôt que les seuls titres géopolitiques, devraient rester les principaux déterminants des prix à court terme (CNBC, 23 mars 2026).

Prévisions du cours de l'or 2026-2030 : avis des analystes sur les objectifs de cours

Au 24 mars 2026, les prévisions tierces sur l'or reflètent une divergence marquée entre les objectifs institutionnels de fin d'année fixés plus tôt dans l'année et la forte correction qui a suivi le déclenchement des hostilités américano-iraniennes. Les objectifs suivants résument les avis les plus récemment publiés sur XAU/USD.

FXStreet (perspectives techniques post-correction)

FXStreet indique que l'or a défendu la moyenne mobile simple cruciale de 100 jours à 4 605 $/oz le 19 mars 2026, tout en notant qu'un biais baissier continue de prévaloir suite au pire déclin hebdomadaire du métal depuis plus d'une décennie. Le site signale le niveau de 4 605 $ comme principal support à court terme, une clôture soutenue en dessous de ce seuil ouvrant la voie à 4 400-4 200 $ dans un contexte de spéculations persistantes sur une hausse des taux liée à l'inflation (FXStreet, 20 mars 2026).

Saxo Bank (point macro rapide)

Saxo Bank souligne que l'or se dirige vers sa plus forte perte hebdomadaire en six ans au 20 mars 2026, sous la pression de la hausse des anticipations d'inflation qui réduisent les paris sur une baisse des taux et poussent les rendements à long terme à la hausse. La banque note que la liquidation technique des positions longues s'est accélérée après que les prix sont passés sous les 5 000 $/oz et met en évidence des spéculations émergentes, bien que secondaires, selon lesquelles les économies excédentaires du Moyen-Orient pourraient avoir besoin de lever des liquidités par la vente d'actifs, ce qui pourrait inclure des avoirs en or (Saxo Bank, 20 mars 2026).

The Street (synthèse du consensus de Wall Street)

The Street compile les objectifs de fin d'année 2026 dominants à Wall Street : J.P. Morgan à 6 300 $/oz, UBS à 6 200 $/oz pour chacun des mois de mars, juin et septembre 2026, Deutsche Bank et Société Générale chacune à 6 000 $/oz, Goldman Sachs à 5 400 $/oz et Bank of America à 5 000 $/oz. L'article note que ces objectifs ont été largement fixés avant que le conflit avec l'Iran ne commence à générer des pressions inflationnistes et que le cours au comptant actuel d'environ 4 400-4 600 $ représente une décote significative par rapport à toutes les estimations institutionnelles publiées pour la fin d'année (The Street, 14 mars 2026).

GoldSilver.com (analyse de scénarios multi-banques)

GoldSilver.com note que les grandes institutions, notamment J.P. Morgan (6 300 $/oz), Wells Fargo (6 100-6 300 $/oz) et BNP Paribas (pic au-dessus de 6 250 $/oz), maintiennent leurs objectifs de fin d'année 2026, même si les cours au comptant s'échangent bien en dessous de ces niveaux. L'analyse souligne qu'aucune de ces prévisions n'a explicitement intégré une fermeture complète du détroit d'Hormuz ou un pivot soutenu de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, faisant de l'écart structurel entre les prix actuels et les objectifs de fin d'année la question centrale non résolue pour le reste de 2026 (GoldSilver.com, 17 mars 2026).

À retenir : à travers ces sources, les prévisions de cours de l'or par des tiers montrent des objectifs institutionnels de fin d'année 2026 regroupés dans la fourchette de 5 000-6 300 $/oz, tandis que les commentaires techniques et macroéconomiques à court terme convergent sur 4 090-4 605 $ comme zone de support clé. Le fil conducteur est que les anticipations de taux de la Fed et l'inflation liée à l'énergie, plutôt que le seul risque géopolitique, sont désormais les principaux déterminants de l'orientation.

Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir pleinement compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Cours de l'or : aperçu technique

L'or au comptant s'échange à 4 418,77 $ à 9h46 UTC le 24 mars 2026, se situant en dessous de toutes les moyennes mobiles à court et moyen terme mais trouvant un support provisoire près du plancher de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours. Les SMA de 20/50/100/200 jours s'empilent à environ 4 992 / 4 969 / 4 609 / 4 096 $, toutes orientées à la hausse en termes nominaux mais toutes situées bien au-dessus du cours actuel, confirmant un alignement baissier soutenu sur toute la courbe.

L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 27,6, en territoire profondément survendu, ce qui indique historiquement un épuisement de la dynamique de vente plutôt qu'un signal directionnel isolé. L'indice directionnel moyen (ADX) à 25,2 indique qu'une tendance établie est en place, cohérente avec la force directionnelle derrière la baisse depuis les sommets de mars au-dessus de 5 400 $.

À la hausse, la première référence à surveiller est le pivot R1 classique à 5 572 $ ; une clôture quotidienne convaincante au-dessus de ce niveau mettrait R2 près de 5 866 $ en vue. Entre le cours actuel et R1, la SMA de 100 jours à 4 609 $ représente la barrière de résistance supérieure la plus immédiate, la zone plus large de 4 609-4 633 $ (SMA de 100 jours et moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100 jours) devant probablement plafonner toute tentative de reprise à court terme.

En cas de repli, le point pivot classique à 4 987 $ agit désormais comme résistance supérieure plutôt que comme support compte tenu de l'ampleur de la correction, laissant la SMA de 200 jours près de 4 096 $ comme référence baissière principale. Le niveau de support classique S1 à 4 694 $ se situe entre le cours actuel et ce plancher à long terme ; une clôture quotidienne sous 4 418 $, la limite inférieure de la fourchette intrajournalière d'aujourd'hui, risquerait un test vers S1, et une perte de S1 de manière soutenue mettrait directement en jeu la SMA de 200 jours près de 4 096 $.

La moyenne mobile de Hull (période 9) à 4 325 $ se situe sous le cours actuel et enregistre un signal d'achat qui, combiné au RSI survendu, suggère que le rythme de la baisse pourrait se modérer, bien que la structure des moyennes mobiles plus large reste fermement baissière tant que le cours s'échange sous le plancher de 4 609-4 633 $ (TradingView, 24 mars 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du cours de l'or (2024-2026)

Le cours de l'or au comptant a ouvert en mars 2024 autour de 2 173 $, puis a progressé régulièrement tout au long de cette année, clôturant 2024 à 2 624,69 $ alors que les achats des banques centrales, les anticipations d'assouplissement de la politique monétaire et l'incertitude géopolitique stimulaient une demande constante.

La hausse s'est fortement accélérée tout au long de 2025. L'or a clôturé 2025 à 4 319,14 $, représentant un gain d'environ 64,6 % sur l'année civile, alors que la demande refuge persistante, un dollar américain plus faible et de solides entrées dans les ETF ont poussé les cours vers des records trimestre après trimestre. Le métal a brièvement touché un sommet historique de 5 419,79 $ le 2 mars 2026 suite au déclenchement des hostilités américano-iraniennes et à la fermeture du détroit d'Hormuz, qui ont provoqué une flambée du positionnement refuge.

Ce pic s'est révélé éphémère. L'or a fortement abandonné ses gains en mars 2026 alors que les marchés ont revu à la baisse les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale en réponse à la hausse de l'inflation résultant de la perturbation de l'approvisionnement énergétique, les cours chutant d'environ 18,4 % entre le sommet du 2 mars et la zone des 4 400 $.

XAU/USD a clôturé à 4 420,55 $ le 24 mars 2026, soit environ 2,3 % de plus depuis le début de l'année mais 18,4 % en dessous du plus haut historique de 5 419,79 $ établi plus tôt dans le mois, et 46,9 % de plus en glissement annuel.