Prévisions du cours de l'or : pression de la Fed, perturbation d'HormuzL'or au comptant subit des pressions alors que la hausse des anticipations d'inflation, un dollar américain plus ferme et l'évolution des attentes concernant les taux de la Fed compensent le soutien. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
L'or au comptant (XAU/USD) s'échange à 4 418,77 $ à 9h46 UTC le 24 mars 2026, dans une fourchette intrajournalière de 4 130,23 $ à 4 498,09 $. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
L'évolution des cours continue de subir la pression d'une combinaison d'anticipations de politique restrictive de la Réserve fédérale et d'un dollar américain relativement ferme, le DXY étant dernièrement enregistré près de 99,3, alors que la fermeture du détroit d'Hormuz, qui a supprimé environ 12 millions de barils d'approvisionnement pétrolier quotidien, a transformé le conflit au Moyen-Orient en choc inflationniste plutôt qu'en événement refuge traditionnel (Reuters, 11 mars 2026). Le démenti de l'Iran concernant des négociations en cours avec les États-Unis, rapporté le 23 mars 2026, a prolongé la série de baisses de l'or à une dixième séance consécutive, tandis que les ETF adossés à l'or ont enregistré des sorties nettes alors que les acteurs institutionnels réévaluent le calendrier de baisse des taux (Investing.com, 24 mars 2026). Le DXY a légèrement reculé lundi après que le président Trump a reporté de nouvelles frappes sur les infrastructures énergétiques iraniennes en attendant un engagement diplomatique, offrant un certain soutien à l'or près des plus bas de séance, bien que les analystes notent que la dynamique des taux et du dollar, plutôt que les seuls titres géopolitiques, devraient rester les principaux déterminants des prix à court terme (CNBC, 23 mars 2026).
Prévisions du cours de l'or 2026-2030 : avis des analystes sur les objectifs de cours
Au 24 mars 2026, les prévisions tierces sur l'or reflètent une divergence marquée entre les objectifs institutionnels de fin d'année fixés plus tôt dans l'année et la forte correction qui a suivi le déclenchement des hostilités américano-iraniennes. Les objectifs suivants résument les avis les plus récemment publiés sur XAU/USD.
FXStreet (perspectives techniques post-correction)
FXStreet indique que l'or a défendu la moyenne mobile simple cruciale de 100 jours à 4 605 $/oz le 19 mars 2026, tout en notant qu'un biais baissier continue de prévaloir suite au pire déclin hebdomadaire du métal depuis plus d'une décennie. Le site signale le niveau de 4 605 $ comme principal support à court terme, une clôture soutenue en dessous de ce seuil ouvrant la voie à 4 400-4 200 $ dans un contexte de spéculations persistantes sur une hausse des taux liée à l'inflation (FXStreet, 20 mars 2026).
Saxo Bank (point macro rapide)
Saxo Bank souligne que l'or se dirige vers sa plus forte perte hebdomadaire en six ans au 20 mars 2026, sous la pression de la hausse des anticipations d'inflation qui réduisent les paris sur une baisse des taux et poussent les rendements à long terme à la hausse. La banque note que la liquidation technique des positions longues s'est accélérée après que les prix sont passés sous les 5 000 $/oz et met en évidence des spéculations émergentes, bien que secondaires, selon lesquelles les économies excédentaires du Moyen-Orient pourraient avoir besoin de lever des liquidités par la vente d'actifs, ce qui pourrait inclure des avoirs en or (Saxo Bank, 20 mars 2026).
The Street (synthèse du consensus de Wall Street)
The Street compile les objectifs de fin d'année 2026 dominants à Wall Street : J.P. Morgan à 6 300 $/oz, UBS à 6 200 $/oz pour chacun des mois de mars, juin et septembre 2026, Deutsche Bank et Société Générale chacune à 6 000 $/oz, Goldman Sachs à 5 400 $/oz et Bank of America à 5 000 $/oz. L'article note que ces objectifs ont été largement fixés avant que le conflit avec l'Iran ne commence à générer des pressions inflationnistes et que le cours au comptant actuel d'environ 4 400-4 600 $ représente une décote significative par rapport à toutes les estimations institutionnelles publiées pour la fin d'année (The Street, 14 mars 2026).
GoldSilver.com (analyse de scénarios multi-banques)
GoldSilver.com note que les grandes institutions, notamment J.P. Morgan (6 300 $/oz), Wells Fargo (6 100-6 300 $/oz) et BNP Paribas (pic au-dessus de 6 250 $/oz), maintiennent leurs objectifs de fin d'année 2026, même si les cours au comptant s'échangent bien en dessous de ces niveaux. L'analyse souligne qu'aucune de ces prévisions n'a explicitement intégré une fermeture complète du détroit d'Hormuz ou un pivot soutenu de hausse des taux de la Réserve fédérale américaine, faisant de l'écart structurel entre les prix actuels et les objectifs de fin d'année la question centrale non résolue pour le reste de 2026 (GoldSilver.com, 17 mars 2026).
Les prévisions et projections de tiers sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir pleinement compte des évolutions imprévues du marché. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Cours de l'or : aperçu technique
L'or au comptant s'échange à 4 418,77 $ à 9h46 UTC le 24 mars 2026, se situant en dessous de toutes les moyennes mobiles à court et moyen terme mais trouvant un support provisoire près du plancher de la moyenne mobile simple (SMA) de 200 jours. Les SMA de 20/50/100/200 jours s'empilent à environ 4 992 / 4 969 / 4 609 / 4 096 $, toutes orientées à la hausse en termes nominaux mais toutes situées bien au-dessus du cours actuel, confirmant un alignement baissier soutenu sur toute la courbe.
L'indice de force relative (RSI) sur 14 jours affiche 27,6, en territoire profondément survendu, ce qui indique historiquement un épuisement de la dynamique de vente plutôt qu'un signal directionnel isolé. L'indice directionnel moyen (ADX) à 25,2 indique qu'une tendance établie est en place, cohérente avec la force directionnelle derrière la baisse depuis les sommets de mars au-dessus de 5 400 $.
À la hausse, la première référence à surveiller est le pivot R1 classique à 5 572 $ ; une clôture quotidienne convaincante au-dessus de ce niveau mettrait R2 près de 5 866 $ en vue. Entre le cours actuel et R1, la SMA de 100 jours à 4 609 $ représente la barrière de résistance supérieure la plus immédiate, la zone plus large de 4 609-4 633 $ (SMA de 100 jours et moyenne mobile exponentielle (EMA) de 100 jours) devant probablement plafonner toute tentative de reprise à court terme.
En cas de repli, le point pivot classique à 4 987 $ agit désormais comme résistance supérieure plutôt que comme support compte tenu de l'ampleur de la correction, laissant la SMA de 200 jours près de 4 096 $ comme référence baissière principale. Le niveau de support classique S1 à 4 694 $ se situe entre le cours actuel et ce plancher à long terme ; une clôture quotidienne sous 4 418 $, la limite inférieure de la fourchette intrajournalière d'aujourd'hui, risquerait un test vers S1, et une perte de S1 de manière soutenue mettrait directement en jeu la SMA de 200 jours près de 4 096 $.
La moyenne mobile de Hull (période 9) à 4 325 $ se situe sous le cours actuel et enregistre un signal d'achat qui, combiné au RSI survendu, suggère que le rythme de la baisse pourrait se modérer, bien que la structure des moyennes mobiles plus large reste fermement baissière tant que le cours s'échange sous le plancher de 4 609-4 633 $ (TradingView, 24 mars 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ni une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du cours de l'or (2024-2026)
Le cours de l'or au comptant a ouvert en mars 2024 autour de 2 173 $, puis a progressé régulièrement tout au long de cette année, clôturant 2024 à 2 624,69 $ alors que les achats des banques centrales, les anticipations d'assouplissement de la politique monétaire et l'incertitude géopolitique stimulaient une demande constante.
La hausse s'est fortement accélérée tout au long de 2025. L'or a clôturé 2025 à 4 319,14 $, représentant un gain d'environ 64,6 % sur l'année civile, alors que la demande refuge persistante, un dollar américain plus faible et de solides entrées dans les ETF ont poussé les cours vers des records trimestre après trimestre. Le métal a brièvement touché un sommet historique de 5 419,79 $ le 2 mars 2026 suite au déclenchement des hostilités américano-iraniennes et à la fermeture du détroit d'Hormuz, qui ont provoqué une flambée du positionnement refuge.
Ce pic s'est révélé éphémère. L'or a fortement abandonné ses gains en mars 2026 alors que les marchés ont revu à la baisse les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale en réponse à la hausse de l'inflation résultant de la perturbation de l'approvisionnement énergétique, les cours chutant d'environ 18,4 % entre le sommet du 2 mars et la zone des 4 400 $.
XAU/USD a clôturé à 4 420,55 $ le 24 mars 2026, soit environ 2,3 % de plus depuis le début de l'année mais 18,4 % en dessous du plus haut historique de 5 419,79 $ établi plus tôt dans le mois, et 46,9 % de plus en glissement annuel.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Perspectives du cours de l'or : analyse Capital.com
L'évolution du cours de l'or au comptant en 2025-2026 a été définie par deux phases distinctes : une hausse soutenue et structurellement motivée qui a porté XAU/USD d'environ 2 624 $ au début de 2025 à un record de 5 419,79 $ le 2 mars 2026, et une phase corrective brutale qui a depuis effacé environ 18 % de ces gains. La progression antérieure reflétait une combinaison d'accumulation par les banques centrales, d'un dollar américain plus faible et d'une demande croissante des investisseurs pour des actifs non rémunérateurs dans un contexte d'incertitude budgétaire, facteurs que de nombreux observateurs du marché considèrent toujours comme des fondamentaux intacts. Cependant, le déclenchement des hostilités américano-iraniennes et la fermeture subséquente du détroit d'Hormuz ont créé un paradoxe : alors que le stress géopolitique soutiendrait normalement la demande refuge, le choc pétrolier associé a accru les anticipations d'inflation, incitant les marchés à écarter les baisses de taux de la Réserve fédérale et renforçant le dollar, ce qui a historiquement pesé sur l'or.
Au 24 mars 2026, l'or s'échange à 4 418,77 $, pris entre deux forces concurrentes. L'argument structurel, incluant la diversification des banques centrales, les tendances de dédollarisation et le risque géopolitique persistant, continue de fournir un plancher, plusieurs grandes institutions maintenant des objectifs de fin d'année bien au-dessus des niveaux actuels. Le contre-argument est que des taux d'intérêt réels élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir un actif non rémunérateur, et tout nouveau signal restrictif de la Fed pourrait prolonger la correction, même si l'incertitude plus large persiste. Les deux dynamiques restent en jeu, et l'équilibre entre elles déterminera probablement le prochain mouvement directionnel.
Sentiment des clients Capital.com sur les CFD Or
Au 24 mars 2026, le positionnement des clients Capital.com sur les CFD Or au comptant montre 73 % d'acheteurs et 27 % de vendeurs, plaçant le sentiment fermement dans une position fortement acheteuse, unilatéralement orientée vers les positions longues. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com et peut évoluer rapidement en fonction des conditions du marché.
Résumé – Cours de l'or 2026
- L'or au comptant (XAU/USD) s'échange à 4 418,77 $ à 9h46 UTC le 24 mars 2026, en baisse d'environ 18 % par rapport au sommet historique du 2 mars de 5 419,79 $.
- Les indicateurs techniques sont globalement baissiers, le cours s'échangeant en dessous de toutes les moyennes mobiles à court et moyen terme ; le RSI sur 14 jours à 27,6 signale des conditions de survente.
- La SMA de 100 jours près de 4 609 $ représente la résistance supérieure clé, tandis que le point pivot classique et la SMA de 200 jours près de 4 096 $ marquent les principaux niveaux de référence baissiers.
- Le conflit américano-iranien et la fermeture du détroit d'Hormuz ont provoqué un choc inflationniste lié au pétrole, réduisant les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale et pesant sur l'or malgré un risque géopolitique élevé.
- Un dollar américain plus ferme et des rendements réels en hausse ont augmenté le coût d'opportunité de détenir de l'or, pesant sur le cours même si la demande des banques centrales et l'attrait refuge structurel restent intacts.
- Le démenti de l'Iran concernant des pourparlers avec les États-Unis le 23 mars a prolongé la série de baisses de l'or à une dixième séance consécutive, tandis que les signaux diplomatiques de Washington ont brièvement stabilisé les cours près des plus bas de séance.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Le cours de l'or peut-il monter ou baisser ?
Les prévisions du cours de l'or restent mitigées. Dans le contexte de l'article actuel, les objectifs institutionnels de fin d'année 2026 se situent au-dessus du dernier cours au comptant, tandis que les commentaires techniques à court terme pointent vers une dynamique plus faible et des niveaux de support proches sous pression. Cet écart reflète l'équilibre entre le soutien structurel à long terme, tel que la demande des banques centrales et l'incertitude géopolitique, et les vents contraires à court terme, notamment des rendements réels plus élevés, un dollar américain plus ferme et l'évolution des anticipations de la Réserve fédérale. Les prévisions sont des estimations, pas des certitudes, et peuvent changer à mesure que les conditions évoluent.
Dois-je investir dans l'or ?
La décision d'investir dans l'or dépend de vos objectifs, de votre horizon temporel et de votre tolérance au risque. L'or peut séduire certains acteurs du marché comme actif de diversification ou comme exposition à des thèmes macroéconomiques, mais il peut également connaître de fortes fluctuations de cours lorsque les anticipations de politique monétaire évoluent. Cela signifie qu'il peut ne pas convenir à toutes les approches ou à tous les portefeuilles. Toute décision doit être fondée sur votre propre situation et vos propres recherches, plutôt que sur les seules prévisions, et ne doit pas être considérée comme un résultat garanti.
Puis-je trader les CFD Or sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader les CFD Or sur Capital.com. Le trading de CFD sur matières premières vous permet de spéculer sur les mouvements de cours sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats pour différence (CFD) se négocient sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.