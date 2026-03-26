L'argent au comptant (XAG/USD) s'échange à 69,748 $ à 9h37 UTC le 24 mars 2026, près du sommet de la fourchette intrajournalière d'aujourd'hui de 61,55 $–70,346 $. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

La pression sur l'argent provient d'une confluence de vents contraires macroéconomiques : la hausse des rendements du Trésor américain, avec des rendements à 2 ans à 3,90 % et des rendements à 10 ans à 4,38 % après trois semaines consécutives de pertes obligataires, réduisant l'attrait des métaux sans rendement (Trading Economics, 24 mars 2026) ; un dollar américain plus fort pesant sur la demande de matières premières des acheteurs internationaux (AInvest, 23 mars 2026) ; et des anticipations de demande industrielle plus faible, en particulier des secteurs chinois de l'électronique et de la fabrication solaire (Reuters, 19 février 2026). Les tensions géopolitiques liées au conflit américano-iranien ont ajouté des préoccupations inflationnistes via la hausse des prix du pétrole brut, freinant davantage les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale, comme l'a noté le président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré que la banque centrale devait constater davantage de progrès sur l'inflation avant d'assouplir sa politique (Sky News, 18 mars 2026).

Prévisions du prix de l'argent 2026-2030 : point de vue des analystes sur les objectifs de prix

Au 24 mars 2026, les prévisions tierces pour l'argent couvrent l'une des fourchettes les plus larges jamais enregistrées, reflétant un désaccord marqué quant à savoir si le pic de janvier 2026 à 121 $/oz a marqué un sommet durable ou un revers temporaire au sein d'un marché haussier structurel plus long.

UBS (objectif institutionnel pessimiste de fin d'année)

UBS maintient un objectif de fin d'année 2026 de 85 $/oz, le plus prudent parmi les principaux prévisionnistes institutionnels, et projette un pic proche de 100 $/oz vers mi-2026 avant un repli à 85 $/oz d'ici mars 2027. Les stratèges signalent la baisse des positions longues sur les ETF et la diminution de l'intérêt ouvert sur le COMEX comme des signes que les investisseurs sont de moins en moins enthousiastes à propos de l'argent, notant que le métal « n'est pas privilégié en période d'incertitude » (Investing.com, 5 mars 2026).

Commerzbank (estimation de prix à mi-année)

Commerzbank fixe une estimation de prix à mi-2026 de 92 $/oz pour XAG/USD, se situant juste au-dessus du niveau de fin d'année d'UBS et impliquant seulement une modeste reprise par rapport aux niveaux de début mars proches de 72 $/oz. L'évaluation de la banque reflète la prudence concernant le graphique en points révisé de la Réserve fédérale pour 2026, qui, en mars, a réduit les baisses de taux projetées à une seule, maintenant le dollar et les rendements du Trésor élevés comme vents contraires pour les métaux sans rendement (Finance Magnates, 20 mars 2026).

CoinCodex (modèle algorithmique à court terme et de fin d'année)

CoinCodex signale 56,82 $/oz comme son niveau de signal baissier à court terme basé sur les lectures de sentiment actuelles, tout en projetant une reprise vers 83,92 $/oz d'ici la fin 2026. Son modèle à plus longue échéance s'étend à 96,63 $/oz d'ici fin 2026 dans un scénario plus haussier, atteignant 116,36 $/oz d'ici fin 2030, avec des déficits d'approvisionnement serrés et la demande d'électrification cités comme principaux soutiens structurels (Canadian Mining Report, 19 mars 2026).

Finance Magnates (fourchette institutionnelle complète)

Finance Magnates établit la fourchette institutionnelle la plus large pour 2026, allant de la base de fin d'année d'UBS à 85 $/oz aux objectifs de scénario de 135 $–309 $/oz de l'analyste de Bank of America Michael Widmer, ces derniers dérivés de la compression historique du ratio or-argent à 32:1 et 14:1 respectivement. Les analystes indépendants cités dans le même rapport placent 185 $–260 $/oz comme plausibles dans le cadre d'une thèse de pénurie physique soutenue, tandis que 120 $/oz est signalé comme le premier objectif technique majeur si les prix dépassent 94 $/oz avec conviction (Finance Magnates, 10 mars 2026).

À retenir : les objectifs institutionnels de fin d'année de mars 2026 se regroupent entre 85 $/oz (UBS) et 92 $/oz (Commerzbank), tandis que les modèles basés sur des scénarios et algorithmiques s'étendent de 56,82 $/oz à la baisse à 309 $/oz à la hausse ; la position belliciste de la Réserve fédérale et les rendements élevés du Trésor sont les contraintes communes à court terme citées dans toutes les sources.

Les prévisions et les projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir pleinement compte des développements inattendus du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.

Contrats à terme sur l'argent : aperçu technique

Les contrats à terme sur l'argent s'échangent à 69,748 $ à 9h37 UTC le 24 mars 2026, se situant en dessous de l'ensemble de sa pile de moyennes mobiles à court et moyen terme, avec les SMA à 20/50/100/200 jours descendant à environ 82 $/86 $/73 $/57 $. Chaque MM du 10 jours au 50 jours SMA signale une vente, soulignant que le prix est dans une tendance baissière bien établie depuis les sommets de janvier 2026 ; seules la SMA à 200 jours et la moyenne mobile de Hull (9) à 66,71 $ signalent un achat, suggérant un plancher potentiel à plus long terme dans les environs des niveaux actuels.

Le RSI à 14 jours se situe à 35,7, en territoire neutre inférieur et pas encore à un extrême classiquement survendu, offrant un soutien de momentum immédiat limité pour une reprise. L'ADX à 24,8 se situe juste en dessous du seuil de 25 associé à une tendance établie, indiquant que le mouvement baissier conserve une conviction directionnelle mais n'a pas encore pleinement mûri.

À la hausse, le pivot classique à 83,98 $ est le premier niveau de référence significatif à récupérer ; une clôture quotidienne convaincante au-dessus de ce niveau mettrait en vue le pivot R1 près de 104,07 $ comme prochaine zone de résistance. La zone R2 autour de 114,84 $ n'entrerait en ligne de mire qu'après une cassure soutenue au-dessus de R1.

En cas de repli, le support initial repose près du S1 classique à 73,21 $, qui se situe juste au-dessus du plus bas de la fourchette intrajournalière d'aujourd'hui de 61,55 $. Perdre la zone de 73 $ sur une base de clôture quotidienne risquerait un mouvement vers S2 à 53,12 $, avec la SMA à 200 jours à 56,93 $ agissant comme le palier structurel intermédiaire (TradingView, 24 mars 2026).

Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.

Historique du prix de l'argent au comptant (2024–2026)

Le prix de l'argent au comptant a ouvert en mars 2024 près de 24,68 $/oz, s'échangeant dans une fourchette relativement étroite au cours du premier trimestre avant de grimper en avril, touchant brièvement 29,81 $/oz le 12 avril 2024 sur une vague de demande refuge et industrielle.

Les prix se sont maintenus globalement dans la fourchette de 27 $–32 $ jusqu'à mi-2024, puis ont progressé davantage au quatrième trimestre, clôturant 2024 à 28,91 $/oz. Le véritable momentum est venu en 2025 : XAG/USD a ouvert l'année près de 29 $/oz et s'est accéléré régulièrement tout au long, soutenu par une demande industrielle croissante, une faiblesse du dollar et des afflux d'investisseurs vers les métaux précieux. Avril 2025 a vu une brève baisse à environ 28,47 $/oz en raison de l'incertitude liée au commerce, mais le métal a fortement récupéré, clôturant 2025 à 71,65 $/oz, un gain d'environ 147 % sur l'année.

La hausse s'est fortement prolongée en 2026, l'argent atteignant un sommet historique de 121,69 $/oz en intrajournalier le 29 janvier 2026. Ce pic s'est avéré éphémère : les prix ont chuté d'environ 27,5 % en une seule séance le 30 janvier, clôturant près de 85,29 $/oz, et la vente s'est poursuivie jusqu'en mars alors que la hausse des rendements obligataires, un dollar américain plus fort et des anticipations de baisse des taux réduites pesaient lourdement sur le métal.

XAG/USD a clôturé à 69,86 $/oz le 24 mars 2026, en baisse d'environ 3,9 % depuis le début de l'année, mais en hausse de 112,0 % en glissement annuel.