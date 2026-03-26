Prévisions du prix de l'argent : hausse des rendements, dollar plus fortL'argent au comptant a subi des pressions en raison de la hausse des rendements du Trésor américain, d'un dollar américain plus fort et d'une demande industrielle plus faible qui ont pesé sur les prix en mars 2026. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
L'argent au comptant (XAG/USD) s'échange à 69,748 $ à 9h37 UTC le 24 mars 2026, près du sommet de la fourchette intrajournalière d'aujourd'hui de 61,55 $–70,346 $. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
La pression sur l'argent provient d'une confluence de vents contraires macroéconomiques : la hausse des rendements du Trésor américain, avec des rendements à 2 ans à 3,90 % et des rendements à 10 ans à 4,38 % après trois semaines consécutives de pertes obligataires, réduisant l'attrait des métaux sans rendement (Trading Economics, 24 mars 2026) ; un dollar américain plus fort pesant sur la demande de matières premières des acheteurs internationaux (AInvest, 23 mars 2026) ; et des anticipations de demande industrielle plus faible, en particulier des secteurs chinois de l'électronique et de la fabrication solaire (Reuters, 19 février 2026). Les tensions géopolitiques liées au conflit américano-iranien ont ajouté des préoccupations inflationnistes via la hausse des prix du pétrole brut, freinant davantage les anticipations de baisse des taux de la Réserve fédérale, comme l'a noté le président de la Fed, Jerome Powell, qui a déclaré que la banque centrale devait constater davantage de progrès sur l'inflation avant d'assouplir sa politique (Sky News, 18 mars 2026).
Prévisions du prix de l'argent 2026-2030 : point de vue des analystes sur les objectifs de prix
Au 24 mars 2026, les prévisions tierces pour l'argent couvrent l'une des fourchettes les plus larges jamais enregistrées, reflétant un désaccord marqué quant à savoir si le pic de janvier 2026 à 121 $/oz a marqué un sommet durable ou un revers temporaire au sein d'un marché haussier structurel plus long.
UBS (objectif institutionnel pessimiste de fin d'année)
UBS maintient un objectif de fin d'année 2026 de 85 $/oz, le plus prudent parmi les principaux prévisionnistes institutionnels, et projette un pic proche de 100 $/oz vers mi-2026 avant un repli à 85 $/oz d'ici mars 2027. Les stratèges signalent la baisse des positions longues sur les ETF et la diminution de l'intérêt ouvert sur le COMEX comme des signes que les investisseurs sont de moins en moins enthousiastes à propos de l'argent, notant que le métal « n'est pas privilégié en période d'incertitude » (Investing.com, 5 mars 2026).
Commerzbank (estimation de prix à mi-année)
Commerzbank fixe une estimation de prix à mi-2026 de 92 $/oz pour XAG/USD, se situant juste au-dessus du niveau de fin d'année d'UBS et impliquant seulement une modeste reprise par rapport aux niveaux de début mars proches de 72 $/oz. L'évaluation de la banque reflète la prudence concernant le graphique en points révisé de la Réserve fédérale pour 2026, qui, en mars, a réduit les baisses de taux projetées à une seule, maintenant le dollar et les rendements du Trésor élevés comme vents contraires pour les métaux sans rendement (Finance Magnates, 20 mars 2026).
CoinCodex (modèle algorithmique à court terme et de fin d'année)
CoinCodex signale 56,82 $/oz comme son niveau de signal baissier à court terme basé sur les lectures de sentiment actuelles, tout en projetant une reprise vers 83,92 $/oz d'ici la fin 2026. Son modèle à plus longue échéance s'étend à 96,63 $/oz d'ici fin 2026 dans un scénario plus haussier, atteignant 116,36 $/oz d'ici fin 2030, avec des déficits d'approvisionnement serrés et la demande d'électrification cités comme principaux soutiens structurels (Canadian Mining Report, 19 mars 2026).
Finance Magnates (fourchette institutionnelle complète)
Finance Magnates établit la fourchette institutionnelle la plus large pour 2026, allant de la base de fin d'année d'UBS à 85 $/oz aux objectifs de scénario de 135 $–309 $/oz de l'analyste de Bank of America Michael Widmer, ces derniers dérivés de la compression historique du ratio or-argent à 32:1 et 14:1 respectivement. Les analystes indépendants cités dans le même rapport placent 185 $–260 $/oz comme plausibles dans le cadre d'une thèse de pénurie physique soutenue, tandis que 120 $/oz est signalé comme le premier objectif technique majeur si les prix dépassent 94 $/oz avec conviction (Finance Magnates, 10 mars 2026).
Les prévisions et les projections tierces sont intrinsèquement incertaines, car elles ne peuvent pas tenir pleinement compte des développements inattendus du marché. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Contrats à terme sur l'argent : aperçu technique
Les contrats à terme sur l'argent s'échangent à 69,748 $ à 9h37 UTC le 24 mars 2026, se situant en dessous de l'ensemble de sa pile de moyennes mobiles à court et moyen terme, avec les SMA à 20/50/100/200 jours descendant à environ 82 $/86 $/73 $/57 $. Chaque MM du 10 jours au 50 jours SMA signale une vente, soulignant que le prix est dans une tendance baissière bien établie depuis les sommets de janvier 2026 ; seules la SMA à 200 jours et la moyenne mobile de Hull (9) à 66,71 $ signalent un achat, suggérant un plancher potentiel à plus long terme dans les environs des niveaux actuels.
Le RSI à 14 jours se situe à 35,7, en territoire neutre inférieur et pas encore à un extrême classiquement survendu, offrant un soutien de momentum immédiat limité pour une reprise. L'ADX à 24,8 se situe juste en dessous du seuil de 25 associé à une tendance établie, indiquant que le mouvement baissier conserve une conviction directionnelle mais n'a pas encore pleinement mûri.
À la hausse, le pivot classique à 83,98 $ est le premier niveau de référence significatif à récupérer ; une clôture quotidienne convaincante au-dessus de ce niveau mettrait en vue le pivot R1 près de 104,07 $ comme prochaine zone de résistance. La zone R2 autour de 114,84 $ n'entrerait en ligne de mire qu'après une cassure soutenue au-dessus de R1.
En cas de repli, le support initial repose près du S1 classique à 73,21 $, qui se situe juste au-dessus du plus bas de la fourchette intrajournalière d'aujourd'hui de 61,55 $. Perdre la zone de 73 $ sur une base de clôture quotidienne risquerait un mouvement vers S2 à 53,12 $, avec la SMA à 200 jours à 56,93 $ agissant comme le palier structurel intermédiaire (TradingView, 24 mars 2026).
Il s'agit d'une analyse technique à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier ou une recommandation d'achat ou de vente d'un instrument quelconque.
Historique du prix de l'argent au comptant (2024–2026)
Le prix de l'argent au comptant a ouvert en mars 2024 près de 24,68 $/oz, s'échangeant dans une fourchette relativement étroite au cours du premier trimestre avant de grimper en avril, touchant brièvement 29,81 $/oz le 12 avril 2024 sur une vague de demande refuge et industrielle.
Les prix se sont maintenus globalement dans la fourchette de 27 $–32 $ jusqu'à mi-2024, puis ont progressé davantage au quatrième trimestre, clôturant 2024 à 28,91 $/oz. Le véritable momentum est venu en 2025 : XAG/USD a ouvert l'année près de 29 $/oz et s'est accéléré régulièrement tout au long, soutenu par une demande industrielle croissante, une faiblesse du dollar et des afflux d'investisseurs vers les métaux précieux. Avril 2025 a vu une brève baisse à environ 28,47 $/oz en raison de l'incertitude liée au commerce, mais le métal a fortement récupéré, clôturant 2025 à 71,65 $/oz, un gain d'environ 147 % sur l'année.
La hausse s'est fortement prolongée en 2026, l'argent atteignant un sommet historique de 121,69 $/oz en intrajournalier le 29 janvier 2026. Ce pic s'est avéré éphémère : les prix ont chuté d'environ 27,5 % en une seule séance le 30 janvier, clôturant près de 85,29 $/oz, et la vente s'est poursuivie jusqu'en mars alors que la hausse des rendements obligataires, un dollar américain plus fort et des anticipations de baisse des taux réduites pesaient lourdement sur le métal.
XAG/USD a clôturé à 69,86 $/oz le 24 mars 2026, en baisse d'environ 3,9 % depuis le début de l'année, mais en hausse de 112,0 % en glissement annuel.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
Perspectives du prix de l'argent : analyse de Capital.com
La progression spectaculaire de l'argent d'environ 29 $/oz au début de 2025 à un sommet historique de 121,69 $/oz en intrajournalier le 29 janvier 2026 reflète une convergence de vents porteurs structurels et cycliques, notamment des déficits d'approvisionnement annuels persistants, une forte demande d'investissement de la part des particuliers et des institutions, et une utilisation industrielle croissante liée à l'énergie solaire et à la fabrication électronique. Cela dit, le repli ultérieur vers les niveaux actuels proches de 69,75 $/oz illustre la volatilité bien documentée du métal ; le marché plus petit de l'argent par rapport à l'or signifie que les fluctuations de prix dans les deux sens peuvent être amplifiées, et la même exposition à la demande industrielle qui a soutenu la hausse peut devenir un vent contraire si la croissance mondiale ralentit ou si l'économie dans le secteur photovoltaïque s'accélère.
En examinant l'environnement actuel, les rendements élevés du Trésor américain et un dollar résilient continuent de peser sur les actifs sans rendement comme l'argent, et la position prudente de la Réserve fédérale sur les baisses de taux limite un catalyseur clé pour les métaux précieux dans leur ensemble. D'un autre côté, si l'inflation s'avère plus persistante que prévu ou si les tensions géopolitiques s'intensifient davantage, la double identité de l'argent en tant qu'intrant industriel et actif refuge pourrait attirer un intérêt d'achat renouvelé. L'équilibre de ces forces suggère que le marché reste sensible aux publications de données macroéconomiques et aux communications des banques centrales.
Sentiment des clients de Capital.com pour les CFD sur l'argent
Au 24 mars 2026, le positionnement des clients de Capital.com sur les CFD sur l'argent au comptant montre 82,6 % de positions longues et 17,4 % de positions courtes, plaçant les acheteurs en avance de 65,2 points de pourcentage et situant le sentiment fermement en territoire d'achat intense, unilatéral vers les positions longues. Cet instantané reflète les positions ouvertes sur Capital.com et peut changer.
Résumé – Prix de l'argent 2026
- Au 24 mars 2026 à 9h37 UTC, XAG/USD s'échange à 69,748 $, en baisse d'environ 3,9 % depuis le début de l'année mais en hausse de 112 % en glissement annuel.
- Les principaux vents contraires incluent les rendements élevés du Trésor américain, un dollar résilient et la position prudente de la Réserve fédérale sur les baisses de taux, tous pesant sur les métaux sans rendement.
- Les soutiens structurels incluent un sixième déficit d'approvisionnement annuel consécutif projeté, une demande industrielle persistante des secteurs solaire et électronique, et un intérêt continu des investisseurs pour l'argent en tant qu'actif refuge.
- L'or et l'argent ont chuté de plus de 20 % en mars 2026, la baisse mensuelle la plus forte en 45 ans, alimentée par la hausse des rendements obligataires et la force du dollar dans un contexte de tensions géopolitiques américano-iraniennes.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.
FAQ
Qui possède le plus d'argent ?
L'argent n'est pas une action ou une entreprise, donc aucune personne ou entité ne « possède » l'argent au comptant de la manière dont les investisseurs peuvent posséder des actions. Le marché de l'argent est composé de détenteurs physiques, d'investisseurs en produits négociés en bourse, de sociétés minières, d'utilisateurs industriels et de traders spéculatifs. Les grandes banques de lingots, les institutions et les acheteurs liés à l'État peuvent influencer les flux, mais la propriété reste fragmentée. En termes de marché, les traders se concentrent généralement davantage sur le positionnement, les flux d'ETF et l'intérêt ouvert sur les contrats à terme que sur un seul propriétaire.
Quelle est la prévision du prix de l'argent sur 5 ans ?
Une prévision de l'argent sur cinq ans reste très incertaine car les prix dépendent de plusieurs éléments variables, notamment les taux d'intérêt américains, le dollar, la demande industrielle et les flux d'investisseurs. Sur la base des prévisions tierces de l'article, les points de vue varient considérablement même sur des périodes plus courtes, ce qui souligne à quel point les projections à long terme peuvent être difficiles. Le soutien structurel peut provenir des déficits d'approvisionnement et de la demande liée au solaire et à l'électronique, tandis que des rendements plus élevés ou une croissance plus faible pourraient limiter la hausse au fil du temps.
L'argent au comptant est-il un bon actif pour trader ou investir ?
La question de savoir si l'argent au comptant est un bon actif pour trader ou investir dépend des objectifs d'une personne, de sa tolérance au risque et de son horizon temporel. L'article montre que l'argent peut offrir un potentiel de hausse lorsque la demande industrielle et l'intérêt des investisseurs se renforcent, mais il peut également baisser fortement lorsque les rendements augmentent et que le dollar américain se raffermit. Cette combinaison peut séduire certains acteurs du marché, mais elle signifie également que l'argent comporte une volatilité importante et peut ne pas convenir à toutes les approches.
L'argent pourrait-il monter ou descendre ?
L'argent pourrait évoluer dans les deux sens, et l'article présente des arguments pour les deux résultats. D'un côté, les déficits d'approvisionnement, la demande industrielle et l'intérêt refuge peuvent soutenir les prix. De l'autre, les rendements élevés du Trésor, un dollar plus fort et une politique prudente de la Réserve fédérale peuvent continuer à peser sur les métaux sans rendement. Les niveaux techniques suggèrent également que le marché reste sensible aux cassures dans les deux sens, ce qui signifie que l'évolution future des prix peut dépendre fortement des données macroéconomiques et politiques à venir.
Devrais-je investir dans l'argent ?
Il s'agit d'une décision personnelle plutôt que d'une règle générale, et l'article ne fournit pas de conseil en investissement. L'argent peut intéresser certains investisseurs en raison de son double rôle de métal industriel et de métal précieux, mais son historique de prix montre également de fortes fluctuations et des périodes de forte baisse. Toute personne envisageant une exposition devrait généralement évaluer sa propre situation financière, sa tolérance au risque et ses objectifs d'investissement, et comprendre que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Puis-je trader des CFD sur l'argent au comptant sur Capital.com ?
Oui, vous pouvez trader des CFD sur l'argent sur Capital.com. Le trading de CFD sur matières premières vous permet de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent et de prendre des positions longues ou courtes. Cependant, les contrats pour différence (CFD) sont négociés sur marge, et l'effet de levier amplifie à la fois les profits et les pertes. Vous devez vous assurer de comprendre comment fonctionne le trading de CFD, évaluer votre tolérance au risque et reconnaître que des pertes peuvent survenir rapidement.