Que sont les ordres limite et comment en placer un ?
Les traders utilisent souvent des ordres limite pour avoir un meilleur contrôle sur leurs positions, en donnant l'instruction à leur plateforme de trading d'ouvrir et de fermer des trades lorsque certaines conditions sont remplies.
Apprenez-en davantage sur les ordres limite et leur fonctionnement, y compris comment passer un ordre limite lorsque vous tradez des CFD avec Capital.com.
Qu'est-ce qu'un ordre à cours limité ?
En résumé, les ordres limite exécutent des transactions en fonction d'instructions préétablies.
Commandes à cours limité sont conçus pour ouvrir ou fermer des positions lorsqu'un actif atteint un prix prédéterminé.
Les traders placent souvent un ordre limite en estimant que le marché évoluera vers le prix spécifié.Les ordres limite peuvent inclure des ordres de prise de bénéfices et de stop loss attachés.
Comment fonctionne un ordre limite ?
Les ordres limite ouvrent ou ferment automatiquement des positions une fois que le prix atteint une valeur préétablie. Il existe deux types courants d'ordres limite : les ordres limite d'achat et les ordres limite de vente.
Ordres limite d'achat entrer en position longue une fois que le prix de l'actif atteint un niveau spécifié.Les traders baissiers utilisent les ordres limite d'achat pour sortir d'une position courte et protéger leurs gains. Les traders haussiers, quant à eux, utilisent ces ordres pour acheter un actif à un prix plus bas, avec l'objectif de le vendre une fois que sa valeur a augmenté.
Inversement, les traders utilisent les ordres limite de vente pour sortir d'une position une fois que le prix de l'actif atteint un niveau défini. Les traders anticipant un renversement utilisent des ordres limite de vente pour clôturer une position longue avant que le prix du marché ne baisse. Les traders baissiers utilisent des ordres limite de vente pour ouvrir une position courte avant une baisse, afin de potentiellement profiter du déclin.
La rapidité avec laquelle un ordre limite peut être exécuté dépend de :
- Les mouvements du marché : la rapidité avec laquelle le prix de l'actif évolue dans la direction de l'ordre limite (si cela se produit).
- La liquidité : la suffisance du volume de transactions pour les positions opposées souhaitant trader au prix de l'ordre limite.
S'il n'y a pas suffisamment de volume d'ordres au prix spécifié, un ordre limite peut remplir le volume d'ordre restant avec des transactions à un prix inférieur. Ceci est connu sous le nom de remplissage partiel ou exécution partielle.
Comment passer un ordre limite
- Inscrivez-vous pour un compte de trading ou un compte démo sur Capital.com, si ce n'est pas déjà fait.
- Connectez-vous à votre compte Capital.com et accédez à l'actif de votre choix.
- Sélectionnez « Acheter/vendre lorsque le prix est » pour ouvrir un ordre limite d'achat ou de vente.
- Définissez la taille de votre trade.
- Déterminez le prix limite auquel l'ordre limite exécutera la transaction.
- Choisissez la durée de l'ordre en sélectionnant « Ajouter une date d'annulation ».
- Vérifiez votre ordre en confirmant que la taille de votre trade et le prix de l'ordre limite sont corrects.
- Passez l'ordre limite en cliquant sur le bouton en bas du ticket.
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Ordre limite vs différents types d'ordres
Les ordres limite ne sont que l'un des nombreux types d'ordres que les traders peuvent utiliser pour gérer leurs positions. Apprenez à différencier les types d'ordres courants pour distinguer leurs forces, faiblesses et les situations pour lesquelles ils sont les mieux adaptés.
Ordre limite vs ordre au marché
Les ordres au marché sont fondamentalement différents des ordres limite, examinons donc les facteurs qui les rendent uniques.
- Commandes à cours limité exécute un trade uniquement lorsque le prix de l'actif atteint une valeur préétablie.
- Ordres au marché exécute un trade immédiatement au meilleur prix disponible.
Les traders choisissent le prix auquel un ordre limite ouvre ou clôture leur position, mais pas le moment. Un ordre limite peut s'exécuter en quelques minutes, jours, mois – ou ne pas s'exécuter du tout, en fonction de la performance du marché.
Les ordres au marché sont conçus pour exécuter instantanément les transactions au meilleur prix actuel disponible. Cependant, il existe des exceptions. Un actif à faible liquidité peut ne pas avoir un volume de transactions suffisant du côté opposé du marché pour exécuter immédiatement l'ordre au marché, ce qui entraîne un glissement. Lorsqu'un trader place un ordre au marché en dehors des heures de négociation, l'ordre s'exécute dès que le marché rouvre.
|Ordre limite
|Ordre au marché
|Qu'est-ce que c'est ?
|Un ordre d'acheter ou de vendre à un prix spécifique ou mieux.
|Un ordre d'acheter ou de vendre au meilleur prix disponible actuellement.
|Contrôle du prix
|Contrôle total du prix, mais l'exécution n'est pas garantie.
|Aucun contrôle sur le prix, mais l'exécution est immédiate.
|Déclenchement
|S'exécute si le marché atteint le prix limite.
|Exécution immédiate.
|Avantages
|Utilisé lorsque vous souhaitez trader à un prix spécifique ou mieux.
|Utilisé lorsque vous souhaitez trader le plus rapidement possible.
|Risque
|Peut ne pas être exécuté si le prix ne atteint pas la limite.
|Peut s'exécuter à un prix défavorable lors de conditions de marché volatiles.
|Coût
|Peut offrir un meilleur prix, mais l'exécution n'est pas garantie.
|Garantit l'exécution, mais peut se faire au prix d'un prix moins avantageux.
|Utilisation
|Idéal pour les actions illiquides ou volatiles lorsque le prix est crucial.
|Utile lorsque la rapidité est essentielle et que le prix est secondaire.
Ordre limite vs ordre stop
Les ordres stop sont parfois confondus avec les ordres limite, car les deux exécutent des transactions en fonction de l'activité du prix de l'actif. Voici comment les distinguer.
- Commandes à cours limité exécute un trade uniquement lorsque l'actif atteint un prix prédéfini.
- Arrêter les commandes se convertit en un ordre au marché dès que le prix de l'actif atteint un prix de « stop » prédéfini.
Les traders choisissent le prix limite – le seuil où l'ordre limite s'exécutera – mais pas le moment spécifique. Un ordre limite peut être exécuté rapidement ou rester sans suite si le marché n'atteint jamais le prix fixé.
Les ordres stop sont des outils de gestion du risque qui permettent de limiter les pertes ou de protéger les bénéfices en déclenchant un ordre de marché lorsque l'actif atteint un prix spécifique. Ce type d'ordre garantit l'exécution de la transaction lorsque le prix stop est atteint, mais le prix final de la transaction peut varier en fonction des conditions du marché.
Il existe également des ordres stop-limite, qui combinent un ordre stop et un ordre limite. Un ordre stop-limite se déclenche et se convertit en ordre limite lorsque l'actif choisi atteint un prix spécifique.
|Ordre limite
|Ordre stop
|Qu'est-ce que c'est ?
|Un ordre d'acheter ou de vendre à un prix spécifique ou mieux.
|Un ordre qui devient un ordre de marché une fois que le prix stop est atteint.
|Contrôle du prix
|Vous contrôlez le prix, mais l'exécution n'est pas garantie.
|S'exécute au prix du marché une fois que le stop est déclenché ; aucun contrôle après l'activation.
|Déclenchement
|S'exécute si le marché atteint le prix spécifié ou mieux.
|Se déclenche immédiatement lorsque l'action atteint un prix préétabli (prix de stop).
|Avantages
|Utile lorsque vous avez un prix spécifique en tête pour trader.
|Aide à prévenir des pertes importantes ou à sécuriser des profits en définissant un déclencheur automatique.
|Risque
|Risque de non-exécution si le prix n'est pas atteint.
|Peut s'exécuter à un prix défavorable lors de conditions de marché volatiles.
|Utilisation
|Courant dans le day trading et pour maximiser le potentiel de profit.
|Souvent utilisé comme un outil de gestion des risques pour prévenir de pertes importantes.
Exemple d'ordre limite
Vous observez une hausse des prix de l'action Nvidia. Le prix de l'action Nvidia passe de 1900 à 2000 le premier jour. Le deuxième jour, le prix augmente à nouveau pour atteindre 2150, et le troisième jour, il grimpe encore à 2200.
Après avoir remarqué cette tendance à la hausse, vous utilisez l'indice de force relative (RSI) pour identifier les conditions de surachat et de survente sur le marché, combiné à la stratégie de retracement de Fibonacci pour déterminer les niveaux de support et de résistance. Vos calculs indiquent un niveau de résistance potentiel à 2250 et un niveau de support potentiel à 2100.
Vous anticipez un renversement une fois que le prix atteindra le niveau de résistance et vous avez l'intention de profiter de cet événement. Vous placez donc un ordre limite de vente pour clôturer votre position longue sur Nvidia légèrement en dessous du niveau de résistance, à 2245.
Comme vous l'aviez prédit, le prix du marché de Nvidia augmente, passant au-dessus de 2240, et l'ordre limite est ensuite déclenché à 2245, clôturant ainsi votre position au prix prédéterminé.
Plus tard, si vous souhaitez reprendre une position longue sur Nvidia après une correction, vous pourriez placer un ordre limite d'achat légèrement au-dessus du niveau de support à 2105. Si le prix descend à 2105, l'ordre limite d'achat est déclenché, et vous entrez dans une nouvelle position longue au prix souhaité.
FAQ
Qu'est-ce qu'un ordre à cours limité ?
Les ordres limite offrent aux traders un meilleur contrôle sur leurs positions en exécutant automatiquement les transactions lorsque (ou si) le marché atteint un prix spécifié. Les types d'ordres limite les plus courants sont les ordres limite d'achat et les ordres limite de vente.
- Les ordres limite d'achat exécutent la transaction une fois que le prix du marché atteint un prix défini.
- Les ordres de vente déclenchent une transaction lorsque le prix du marché atteint un prix défini.
Un ordre limite peut ne pas être exécuté comme prévu s'il y a un volume insuffisant du côté opposé du marché, ce qui peut entraîner une exécution partielle, ou si le prix de l'actif évolue contre les attentes.
Comment fonctionne un ordre limite ?
Lors d'une tendance haussière, un trader peut placer un ordre limite d'achat pour entrer en position longue à un prix inférieur. Lors d'une tendance baissière, un trader peut placer un ordre limite d'achat au niveau de support, en s'attendant à ce que le prix rebondisse – cette technique est utilisée dans une stratégie de retournement.
Certains traders placentles ordres limite de vente durant une tendance haussière pour clôturer une position longue à un prix plus élevé et sécuriser les profits, ou dans le cadre d'une stratégie de gestion des risques.
Quels sont les avantages et les risques d'un ordre limite ?
Les ordres limite permettent de contrôler les points d'entrée ou de sortie d'une position. Cela peut aider les traders à éviter des conditions de marché défavorables ou des frais inutiles.
Il existe un risque de non-exécution si le marché n'atteint pas le prix limite, ce qui peut entraîner des occasions manquées, notamment sur des marchés volatils.
Avantages
- Contrôle des prix d'entrée et de sortie
- Évite les conditions de marché défavorables
- Réduit les coûts de trading
Risques
- Peut ne pas s'exécuter si le prix n'est pas atteint
- Occasions manquées sur des marchés volatils
- Risque d'exécution partielle en raison d'un faible volume