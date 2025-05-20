IPO de Starlink - comment trader les actions Starlink

Qu’est-ce qui pourrait influencer la valorisation de Starlink ?

Le prix de l’action lors de l’IPO éventuelle de Starlink pourrait dépendre d’une combinaison de métriques propres à l’entreprise et de facteurs de marché plus larges. Voici plusieurs facteurs potentiels pouvant faire monter ou baisser la valorisation de Starlink une fois les actions cotées :

Performance financière et génération de trésorerie

Une croissance soutenue du chiffre d'affaires, une amélioration des marges et des flux de trésorerie libre positifs permettraient d'évaluer l'entreprise plus aisément via des multiples traditionnels. Tout ralentissement de la croissance des revenus, une explosion des coûts de lancement ou de nouvelles pertes pourraient cependant freiner l’enthousiasme lors de l’IPO.

Croissance des abonnés et revenu moyen par utilisateur (ARPU)

Starlink compte plus de 5 millions d’abonnés dans le monde. Maintenir la croissance tout en limitant les pertes de clients (ou « churn ») et en augmentant la part des utilisateurs entreprise et mobilité à ARPU plus élevé pourrait soutenir des modèles haussiers. En revanche, un ralentissement des nouvelles inscriptions nettes, une augmentation du churn ou des remises tarifaires plus importantes pourraient peser sur les prévisions et compresser la valorisation.

Approbations réglementaires et accès au spectre

Les licences restent un facteur déterminant. En mai 2025, l’Inde attend toujours l’approbation finale après une lettre d’intention. Un feu vert là-bas, ou des progrès dans d’autres régions peuplées, pourraient augmenter considérablement la base adressable de Starlink ; des retards ou des frais supplémentaires pour le spectre pourraient avoir l’effet inverse.

Paysage concurrentiel dans le haut débit LEO

Le projet Kuiper d’Amazon a commencé son déploiement à grande échelle avec 27 satellites lancés au 28 avril 2025, tandis que les constellations chinoises Guowang et Qianfan s’accélèrent malgré des difficultés initiales. Des déploiements réussis pourraient exercer une pression à la baisse sur le cours de l’action Starlink lors de l’IPO. Inversement, des problèmes techniques ou des lancements plus lents chez les concurrents pourraient faire monter la valorisation de Starlink.

Économie des lancements et dépenses d’investissement

Le coût interne de SpaceX par vol Falcon 9 est estimé entre 15 et 30 millions de dollars, en mai 2025. Cependant, en 2022, Musk a fixé un objectif à long terme de moins de 10 millions de dollars par lancement de Starship. Atteindre ces objectifs – et prolonger la durée de vie des satellites – pourrait réduire les besoins en capex et augmenter les flux de trésorerie, soutenant ainsi une valorisation plus élevée. En revanche, des échecs de lancement, des blocages réglementaires ou des réductions de coûts plus lentes que prévu pourraient augmenter les risques.

Contrats gouvernementaux et de défense

Des accords à forte marge sur la bande passante avec les agences américaines et alliées – y compris des contrats gouvernementaux et de défense majeurs – peuvent offrir une visibilité des revenus sur plusieurs années. Cependant, l’expansion de ces contrats pourrait rassurer les investisseurs ; à l’inverse, un contrôle politique accru ou des réductions de financement pourraient peser sur les prévisions.