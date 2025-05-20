IPO de Starlink - comment trader les actions Starlink
Découvrez Starlink et son IPO, ce qui pourrait influencer le cours de ses actions lors de l’IPO, et comment trader les actions du secteur spatial via des CFD.
Quand aura lieu l'IPO de Starlink ?
Au 27 mai 2025, il n’y a toujours pas de date confirmée pour l’IPO de Starlink. L’unité internet par satellite reste au sein de SpaceX et n’a pas déposé de dossier d’IPO, ni nommé de souscripteurs.
Le 20 mai 2025, Elon Musk – s’adressant à Bloomberg et à la rédactrice Mishal Husain – a répété que Starlink pourrait être introduit en bourse « une fois que les flux de trésorerie seront prévisibles », mais a refusé de fixer un calendrier et a déclaré qu’il n’était « pas pressé » d’exposer l’entreprise à la pression trimestrielle des marchés.
Si l’introduction en bourse a lieu, Starlink pourrait potentiellement être négocié sur le Nasdaq Stock Market. Jusqu’à cette date, Starlink est en phase pré-IPO, ce qui signifie qu’aucune action n’est disponible sur les marchés publics.
Qu’est-ce que Starlink ?
Starlink est l’activité de haut débit satellite de SpaceX, une société aérospatiale privée dirigée par Elon Musk. Annoncé en 2015 et ouvert en bêta publique en 2020, Starlink connecte les utilisateurs via une constellation en orbite terrestre basse (LEO) qui a lancé environ 8 700 satellites, avec environ 7 500 en orbite au 23 mai 2025 – la plus grande flotte jamais assemblée. Les lancements fréquents de Falcon 9 permettent à la constellation de s’étendre ; les lancements SpaceX de 2025 continuent d’ajouter de nouveaux lots de satellites.
Les revenus de Starlink combinent un kit matériel à paiement unique avec des frais de service récurrents, complétés par la vente en gros de capacité à des compagnies aériennes, des entreprises maritimes et des clients gouvernementaux. En mai 2025, Starlink supporte plus de 5 millions de clients dans plus de 125 pays autorisés, et vise une croissance supplémentaire dans de grands marchés émergents comme l’Inde, où l’approbation réglementaire est en attente.
En savoir plus dans notre guide de trading de l'IPO SpaceX.
Comment Starlink génère-t-elle des revenus ?
Starlink génère des revenus en deux étapes : d’abord, il vend un terminal utilisateur – parfois à perte – puis facture des frais de connectivité continus. Ces revenus sont complétés par des services d’entreprise, de mobilité et gouvernementaux à plus forte marge, ainsi que par des accords de vente en gros de bande passante avec des opérateurs mobiles.
Voici plus de détails sur les sources de revenus de Starlink :
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Source de revenu
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Description
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Matériel terminal
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Ventes uniques de paraboles, routeurs et du Mini de la taille d’un sac à dos ; bien que le matériel ne soit pas un moteur de profit et soit généralement subventionné.
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Abonnements grand public
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Abonnements mensuels pour utilisateurs résidentiels et nomades (RV/‘Roam’).
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Entreprises et professionnels
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Forfaits « Global Priority » et sites fixes avec abonnements mensuels, plus options de données limitées.
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Services de mobilité
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Connectivité maritime, aérienne et terrestre en mouvement. Starlink a desservi environ 75 000 navires et plus de 450 avions en 2024.
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Gouvernement et défense (Starshield)
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Bandes passantes sécurisées et satellites dédiés pour le ministère de la Défense américain, les forces alliées et les services d’urgence ; soutenus par des contrats pluriannuels.
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Direct-to-cell et liaison de retour opérateur
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Des accords de vente en gros en phase initiale avec des opérateurs tels que T-Mobile, One NZ et Telstra – ainsi qu’avec Jio et Airtel en Inde – permettent aujourd’hui la messagerie texte, avec des services haut débit/données prévus pour l’avenir.
Dans l’ensemble, les abonnements résidentiels génèrent des revenus récurrents, tandis que les contrats entreprise, mobilité, gros et défense contribuent à des ventes à plus forte marge. La diversification réduit la dépendance à un seul segment et pourrait potentiellement stabiliser la génération de trésorerie avant toute future introduction en bourse.
Qu’est-ce qui pourrait influencer la valorisation de Starlink ?
Le prix de l’action lors de l’IPO éventuelle de Starlink pourrait dépendre d’une combinaison de métriques propres à l’entreprise et de facteurs de marché plus larges. Voici plusieurs facteurs potentiels pouvant faire monter ou baisser la valorisation de Starlink une fois les actions cotées :
Performance financière et génération de trésorerie
Une croissance soutenue du chiffre d'affaires, une amélioration des marges et des flux de trésorerie libre positifs permettraient d'évaluer l'entreprise plus aisément via des multiples traditionnels. Tout ralentissement de la croissance des revenus, une explosion des coûts de lancement ou de nouvelles pertes pourraient cependant freiner l’enthousiasme lors de l’IPO.
Croissance des abonnés et revenu moyen par utilisateur (ARPU)
Starlink compte plus de 5 millions d’abonnés dans le monde. Maintenir la croissance tout en limitant les pertes de clients (ou « churn ») et en augmentant la part des utilisateurs entreprise et mobilité à ARPU plus élevé pourrait soutenir des modèles haussiers. En revanche, un ralentissement des nouvelles inscriptions nettes, une augmentation du churn ou des remises tarifaires plus importantes pourraient peser sur les prévisions et compresser la valorisation.
Approbations réglementaires et accès au spectre
Les licences restent un facteur déterminant. En mai 2025, l’Inde attend toujours l’approbation finale après une lettre d’intention. Un feu vert là-bas, ou des progrès dans d’autres régions peuplées, pourraient augmenter considérablement la base adressable de Starlink ; des retards ou des frais supplémentaires pour le spectre pourraient avoir l’effet inverse.
Paysage concurrentiel dans le haut débit LEO
Le projet Kuiper d’Amazon a commencé son déploiement à grande échelle avec 27 satellites lancés au 28 avril 2025, tandis que les constellations chinoises Guowang et Qianfan s’accélèrent malgré des difficultés initiales. Des déploiements réussis pourraient exercer une pression à la baisse sur le cours de l’action Starlink lors de l’IPO. Inversement, des problèmes techniques ou des lancements plus lents chez les concurrents pourraient faire monter la valorisation de Starlink.
Économie des lancements et dépenses d’investissement
Le coût interne de SpaceX par vol Falcon 9 est estimé entre 15 et 30 millions de dollars, en mai 2025. Cependant, en 2022, Musk a fixé un objectif à long terme de moins de 10 millions de dollars par lancement de Starship. Atteindre ces objectifs – et prolonger la durée de vie des satellites – pourrait réduire les besoins en capex et augmenter les flux de trésorerie, soutenant ainsi une valorisation plus élevée. En revanche, des échecs de lancement, des blocages réglementaires ou des réductions de coûts plus lentes que prévu pourraient augmenter les risques.
Contrats gouvernementaux et de défense
Des accords à forte marge sur la bande passante avec les agences américaines et alliées – y compris des contrats gouvernementaux et de défense majeurs – peuvent offrir une visibilité des revenus sur plusieurs années. Cependant, l’expansion de ces contrats pourrait rassurer les investisseurs ; à l’inverse, un contrôle politique accru ou des réductions de financement pourraient peser sur les prévisions.
Comment trader les actions Starlink
Si Starlink réalise son IPO sur le Nasdaq Stock Market, les traders pourront spéculer sur les mouvements de son cours via des contrats sur différence (CFD).
Voici comment trader les actions Starlink lorsqu’elles seront disponibles, si cela arrive :
- 1 Choisissez une plateforme de courtageChoisissez un broker régulé proposant des actions ou des CFD Starlink.
- 2 Ouvrez un compte de tradingInscrivez-vous et vérifiez votre identité.
- 3 Effectuez un dépôtAjoutez des fonds à votre compte en utilisant votre méthode préférée.
- 4 Surveillez la performance de l’actionRestez informé des rapports financiers, des calendriers de lancement et des actualités du secteur.
- 5 Passez un ordreAchetez ou vendez des actions, en utilisant des ordres au marché ou à cours limité.Envisagez des ordres stop-loss pour gérer le risque.
En apprendre davantage sur le trading d’actions technologiques et plus encore avec notre guide de trading d’actions.
Quelles actions spatiales puis-je trader actuellement ?
Vous cherchez à vous exposer au secteur spatial avant la potentielle introduction en bourse de Starlink ? Voici un guide concis de cinq valeurs activement tradées auxquelles vous pouvez accéder via des CFD actions dès aujourd’hui.
Boeing
Boeing – construit l’étage principal du système de lancement spatial de la NASA. Les résultats du groupe au T1 2025 ont montré un important carnet de commandes de 545 milliards de dollars, et les actions peuvent réagir aux actualités majeures concernant les contrats commerciaux, de défense et spatiaux – tradez les CFD Boeing
Lockheed Martin
Lockheed Martin – avec Boeing – est copropriétaire de United Launch Alliance, qui a lancé le déploiement à grande échelle de la constellation Kuiper d’Amazon, avec un lancement Atlas V en avril 2025. Les facteurs influençant son cours pourraient inclure les budgets de défense américains, la cadence des lancements ULA et la génération de trésorerie trimestrielle – tradez les CFD Lockheed Martin
Virgin Galactic
Virgin Galactic, le pionnier du tourisme spatial, construit des engins spatiaux de classe Delta et prévoit de rouvrir les ventes de billets au T1 2026, comme confirmé dans ses résultats du T1 2025. Les résultats des vols d’essai, le nombre de réservations et les annonces réglementaires peuvent potentiellement faire bouger le cours de l’action – tradez les CFD Virgin Galactic
Rocket Lab USA
Rocket Lab a annoncé pour la première fois Electron – un lanceur orbital à deux étages partiellement réutilisable – en 2014. En mai 2025, Electron a effectué plus de 60 missions, tandis que la société prévoit un premier vol d’essai de Neutron dans la seconde moitié de 2025. La cadence des lancements, les gains de contrats et les progrès sur Neutron pourraient influencer son cours. – tradez les CFD Rocket Lab
Thales Group
Thales Group possède Thales Alenia Space, une filiale qui fabrique des satellites pour les télécommunications, l’observation de la Terre et les missions scientifiques. Ses résultats 2024 ont révélé une prise de commandes record de 25,289 milliards d’euros, offrant une forte visibilité à venir. Les actions Thales pourraient réagir à des événements fondamentaux tels que les annonces de nouveaux contrats ESA ou commerciaux – tradez les CFD Thales
Impossible de trader Starlink pour l’instant ?Tradez les CFD sur les actions liées au secteur spatial
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FAQs
Comment trader ou investir dans Starlink ?
Starlink reste une filiale privée de SpaceX, et ne propose donc ni actions au détail ni CFD accessibles aux traders. Une fois que l’introduction en bourse aura eu lieu, probablement sur le Nasdaq Stock Market, les brokers régulés ajouteront l’action, ce qui signifie que vous pourrez la trader via un dérivé, comme des CFD sur actions. D’ici là, une exposition au secteur peut s’obtenir via des sociétés cotées telles que Boeing, Lockheed Martin ou Thales.
Starlink va-t-il faire une IPO ?
Probablement, mais pas encore. Interrogé lors du Qatar Economic Forum le 20 mai 2025, Elon Musk a qualifié une introduction en Bourse de Starlink de "possible" tout en précisant n'être "pas pressé", réaffirmant que des flux de trésorerie fiables en étaient la condition préalable. Aucun prospectus n’a été déposé et aucune banque nommée, donc la date de l’IPO reste non annoncée.
Comment acheter Starlink avant l’IPO ?
L’accès est limité aux transactions secondaires d’actions SpaceX sur des plateformes privées telles que Forge Global. Ces transactions sont illiquides, comportent des écarts importants et sont soumises au droit de premier refus de SpaceX, donc la plupart des traders particuliers ne peuvent pas y participer.
Quelle est la valeur des actions Starlink ?
Valeur estimée : non cotée (inférée via SpaceX). L’offre de rachat d’actions aux employés de SpaceX en décembre 2024 a valorisé le groupe à environ 350 milliards de dollars, ce qui couvre à la fois les activités de lancement et Starlink. Cependant, le prix final ne sera connu que lorsque la présentation de l’IPO fixera une fourchette officielle – si l’entreprise est cotée.
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