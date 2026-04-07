¿En qué se diferencian el trading con CFD y el trading con divisas?

Aunque tanto los CFD como el mercado de divisas implican especular con los movimientos de los precios sin poseer los activos subyacentes, difieren en su alcance y su estructura. Los CFD pueden cubrir una amplia gama de activos, como las acciones, los índices, las materias primas y los pares de divisas, lo cual ofrece a los traders acceso a diversos mercados desde una sola plataforma. Como ya se ha mencionado, con nosotros puedes hacer trading con divisas como un tipo de CFD, lo cual combina el trading con divisas con la flexibilidad de los contratos de CFD, como la duración ajustable de las posiciones.

Sin embargo, el trading con divisas se centra exclusivamente en los pares de divisas, mediante los cuales los traders pretenden obtener beneficios prediciendo las variaciones de las tasas de cambio entre las divisas de cada par. A diferencia de los CFD sobre otros activos, el trading con divisas se centra exclusivamente en los movimientos de las divisas, y el mercado de divisas opera casi 24/5, lo cual ofrece continuas oportunidades de trading.

En resumen, los CFD ofrecen un acceso más amplio al mercado, mientras que el mercado de divisas es un mercado único de gran liquidez específico para pares de divisas, cada uno con estrategias y consideraciones de trading únicas.

Aquí tiene más información sobre la comparación entre divisas y CFD.