CFD vs. divisas: ¿qué deben saber los traders?
¿En qué se diferencia el trading con CFD del trading con divisas? A continuación, veremos las cosas en común y las diferencias clave entre estos términos del trading, desde el apalancamiento hasta la información sobre activos y mucho más.
CFD y divisas: ¿en qué se diferencian?
A menudo, se hacen comparaciones entre el trading con CFD (contratos por diferencia) y el trading con divisas, a pesar de que son conceptos distintos. Ambos permiten a los traders especular en los mercados financieros, pero difieren en su alcance y su aplicación. El trading con CFD ofrece acceso a una amplia gama de mercados, entre ellos, las acciones, las materias primas y los índices, mientras que el mercado de divisas —también conocido como «forex»— se centra únicamente en el desempeño de los pares de divisas.
Con nosotros, el trading de divisas se realiza como CFD, lo cual significa que puedes acceder a los mercados de divisas globales junto con otras clases de activos, todo ello con la flexibilidad y el apalancamiento que proporcionan los CFD. Sin embargo, conviene recordar que el apalancamiento amplifica tanto las pérdidas como los beneficios.
Para comprender las discrepancias entre los CFD y el trading con divisas, se presenta a continuación la definición de cada concepto.
¿Qué son los CFD?
Los CFD son derivados que te permiten hacer trading con los movimientos de precios de diversos activos, como acciones, materias primas o divisas, sin tenerlos en tu posesión. Son flexibles, sin fecha fija de finalización, por lo que puedes mantener tu posición todo el tiempo que quieras. Los CFD, que gozan de gran popularidad en el trading tanto para el corto como para el medio plazo, ofrecen la posibilidad de recurrir al apalancamiento (también conocido como trading con margen). Esto significa que puedes controlar una posición mayor con un desembolso menor; no obstante, esto también aumenta tanto las pérdidas como los beneficios potenciales.
Con los CFD, tienes la opción de tomar una posición larga (comprar un activo que sube de precio) o corta (vender un activo que baja de precio). Ten en cuenta que las siguientes ilustraciones solo muestran el beneficio potencial; si el precio se moviera en la dirección opuesta en cada escenario, incurrirías en una pérdida.
Conoce más sobre el trading con CFD y cómo funciona.
¿Qué es el mercado de divisas?
El trading con divisas se centra específicamente en el intercambio de divisas. Al operar en el mercado de divisas, el objetivo de los traders es beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre pares de divisas como el EUR/USD o el GBP/JPY. Para ello, tomas una posición «larga» o «corta» en estos pares en función de cómo creas que cada divisa del par va a desempeñarse en relación con la otra.
Por ejemplo, si estás haciendo trading con el par EUR/USD y crees que el EUR se fortalecerá frente al USD, «irías en largo» o comprarías. Si crees que el EUR se debilitará frente al USD, irías «en corto» o venderías.
Con nosotros, puede hacer trading con divisas como un tipo de CFD, combinando la naturaleza específica del trading de divisas con la flexibilidad y el apalancamiento que ofrecen los CFD. Conoce más sobre el trading con divisas y cómo funciona.
¿Por qué los traders eligen los CFD?
A continuación, te explicamos por qué los traders pueden optar por hacer trading con CFD.
- Amplio acceso al mercado: haz trading con acciones, materias primas, divisas y mucho más desde una única plataforma.
- Apalancamiento (también conocido como trading con margen): puedes controlar posiciones más grandes con un menor desembolso inicial, lo que mejora tanto los rendimientos como los riesgos potenciales.
- Duración flexible: no hay fechas de vencimiento fijas, lo cual permite a los traders cerrar posiciones cuando lo deseen.
- Diversificación: te permite diversificar fácilmente entre distintas clases de activos dentro de una misma cuenta.
- Enfoque en el corto y el medio plazo: puede ser adecuado para el day trading, en el cual se busca responder a las condiciones inmediatas del mercado.
¿Por qué los traders eligen el mercado de divisas?
A continuación, te explicamos por qué los traders pueden optar por hacer trading con divisas.
- Alta liquidez: te ofrecen acceso a un mercado con un importante volumen de trading, lo cual te permite entrar y salir rápidamente de tus posiciones.
- Horario de trading ampliado: la disponibilidad casi 24/5 permite a los traders responder a los eventos mundiales en tiempo real.
- Apalancamiento: puedes controlar posiciones más grandes con inversiones más pequeñas, lo cual aumenta tanto los rendimientos como los riesgos potenciales.
- Enfoque en pares de divisas: especula sobre las tendencias económicas mundiales siguiendo las variaciones del valor de las divisas.
- Entorno de mercado dinámico: participa en un mercado de ritmo rápido que refleja la actividad económica mundial, pero que exige una cuidadosa gestión del riesgo.
¿En qué se diferencian el trading con CFD y el trading con divisas?
Aunque tanto los CFD como el mercado de divisas implican especular con los movimientos de los precios sin poseer los activos subyacentes, difieren en su alcance y su estructura. Los CFD pueden cubrir una amplia gama de activos, como las acciones, los índices, las materias primas y los pares de divisas, lo cual ofrece a los traders acceso a diversos mercados desde una sola plataforma. Como ya se ha mencionado, con nosotros puedes hacer trading con divisas como un tipo de CFD, lo cual combina el trading con divisas con la flexibilidad de los contratos de CFD, como la duración ajustable de las posiciones.
Sin embargo, el trading con divisas se centra exclusivamente en los pares de divisas, mediante los cuales los traders pretenden obtener beneficios prediciendo las variaciones de las tasas de cambio entre las divisas de cada par. A diferencia de los CFD sobre otros activos, el trading con divisas se centra exclusivamente en los movimientos de las divisas, y el mercado de divisas opera casi 24/5, lo cual ofrece continuas oportunidades de trading.
En resumen, los CFD ofrecen un acceso más amplio al mercado, mientras que el mercado de divisas es un mercado único de gran liquidez específico para pares de divisas, cada uno con estrategias y consideraciones de trading únicas.
Aquí tiene más información sobre la comparación entre divisas y CFD.
¿En qué se parecen el trading con CFD y el trading con divisas?
El trading con CFD y el trading con divisas comparten varias similitudes, lo cual atrae a los traders que buscan oportunidades flexibles. Ambas ofrecen apalancamiento, permitiendo así a los traders controlar posiciones más grandes con una inversión inicial menor, lo cual magnifica tanto los beneficios como las pérdidas potenciales.
Ambos implican también el pago de un spread, aunque el importe varía entre el mercado de divisas y otros CFD. Con los CFD sobre divisas y otros CFD, el financiamiento nocturno se aplica para mantener posiciones durante más de un día, pero la tasa se calcula de forma diferente dependiendo de la clase de activo con el que se esté haciendo trading.
Puedes encontrar más información en nuestra página de cargos y tarifas.
Ambos mercados ofrecen la posibilidad de especular con los movimientos de los precios sin poseer los activos subyacentes, lo cual permite a los traders tomar posiciones largas (comprar) o cortas (vender). También presentan bajas barreras de entrada, con plataformas accesibles y mínimos requisitos de depósito.
Estos rasgos comunes hacen que los CFD y las divisas sean populares entre los traders, ya que ofrecen trading apalancado y accesible, aunque cada uno tiene riesgos y oportunidades únicos.
¿Cómo se hace trading con divisas mediante CFD?
Cuando se hace trading con divisas por medio de CFD, los traders especulan con los movimientos de las tasas de cambio entre pares de divisas sin tener en su posesión las divisas. Un CFD de divisas refleja las variaciones de precios de un par de divisas, como el EUR/USD, lo cual permite a los traders beneficiarse de las fluctuaciones de precios en cualquier dirección.
Al hacer trading con CFD sobre divisas, los traders pueden recurrir al apalancamiento, lo cual significa que solo necesitan depositar una parte del valor total de la operación. Esto permite una exposición potencialmente mayor, aunque también amplifica tanto las ganancias como las pérdidas. Además, los CFD sobre divisas ofrecen la flexibilidad de ir en largo (si se espera que una divisa se revalorice) o en corto (si se anticipa una depreciación).
Al hacer trading con divisas mediante CFD, los traders pueden aprovechar la liquidez y el acceso 24/5 del mercado de divisas, con la ventaja añadida del tamaño flexible de las posiciones y la ausencia de vencimientos fijos de los contratos.
¿Qué es mejor para los traders de derivados? ¿Los CFD o las divisas?
Para los traders de derivados, el hecho de que los CFD o las divisas sean mejores depende de los objetivos individuales de trading y de las preferencias del mercado. Los CFD ofrecen un amplio acceso al mercado, cubriendo varios tipos de activos, como acciones, materias primas, índices y las propias divisas, lo cual permite la diversificación dentro de una misma cuenta. Esta flexibilidad puede beneficiar a los traders que deseen especular en varios mercados, cada uno con sus propios motores y oportunidades.
En cambio, el trading con divisas se centra exclusivamente en los pares de divisas, ofrece una gran liquidez y un horario de trading casi 24/5. Para los traders interesados principalmente en las divisas mundiales y las tendencias económicas, el mercado de divisas ofrece un mercado altamente especializado con menos variables que los CFD.
Recuerda, no obstante, que es posible hacer trading con divisas por medio de CFD, lo cual permite a los traders especular con los movimientos del precio de las divisas sin poseerlas directamente. Esto suele hacerse utilizando el mismo enfoque de análisis técnico y fundamental.
En resumen, los CFD son ideales para aquellos traders que valoran la variedad y la flexibilidad del mercado, mientras que las divisas pueden ser mejores para quienes prefieren un mercado líquido y centrado en los movimientos de las divisas. Cada opción tiene ventajas inherentes, por lo que la elección depende en gran medida de la estrategia del trader y de los activos preferidos.
Hacer trading con CFD y divisas con nosotros
Cuando haces trading con CFD y divisas con nosotros, puedes especular en largo o en corto con el precio de una amplia gama de mercados. Para prepararte, lee los aspectos esenciales del trading y toma tus posiciones según las últimas noticias y análisis de trading de nuestros expertos analistas. Además, es aconsejable que te asegures de que tu estrategia de gestión del riesgo sea lo suficientemente buena como para prepararte para la posible volatilidad, así como que aprendas a mejorar tu psicología del trading para maximizar tu confianza en los mercados.
Preguntas Frecuentes
¿El trading con divisas es lo mismo que el trading con CFD?
No exactamente. El trading con divisas y el trading con CFD son dos tipos de trading con derivados, pero no son lo mismo. El trading con divisas consiste en operar directamente con pares de divisas, mientras que el trading de divisas mediante CFD es una forma de especular con los movimientos del precio de las divisas sin tener en tu posesión las divisas. En el trading con CFD, utilizas un CFD para reflejar los movimientos de precios del mercado de divisas.
¿Qué es un CFD en el mercado de divisas?
Un CFD (contrato por diferencia) en divisas te permite hacer trading con pares de divisas sin tener en tu posesión las divisas subyacentes. Es un contrato entre tu bróker y tú para intercambiar la diferencia en el precio del par de divisas desde que abres la operación hasta que la cierras. Te permite comprar o vender pares de divisas y hacer trading con apalancamiento.
¿Se puede hacer trading con divisas sin CFD?
Sí, es posible hacer trading con divisas directamente sin utilizar CFD. Se trata de comprar y vender pares de divisas reales en el mercado de divisas. Muchos brókeres ofrecen cuentas de negociación directa de divisas específicamente para este propósito, las cuales pueden tener diferentes costos y requisitos de margen en comparación con el trading con CFD.
¿Cuál es la diferencia entre los CFD y las divisas?
La principal diferencia es que los CFD son contratos que te permiten operar con los movimientos de precios de varios tipos de activos, como las divisas, las acciones, las materias primas y los índices. El trading de divisas se centra exclusivamente en los pares de divisas. Puedes hacer trading con divisas directamente o por medio de CFD, pero los CFD también permiten el trading en otros mercados, lo cual los convierte en un instrumento de trading más amplio.