Operar YASKAWA Electric Corporation - 6506 CFD

Sobre Yaskawa Electric Corp

YASKAWA Electric Corporation se dedica principalmente a la fabricación, venta, instalación, mantenimiento e ingeniería de equipos eléctricos. La Compañía opera en tres segmentos de negocio. Los productos del segmento Control de movimiento incluyen turbo motores de corriente alterna (AC), inversores generales, motores de husillo de CA para máquinas y controladores de máquinas, entre otros. El segmento de Robots ofrece principalmente robots de soldadura por arco, robots de soldadura por puntos, robots de pintura, robots de manipulación, robots de sellado y otros robots. El segmento de Ingeniería de Sistemas ofrece sistemas eléctricos para plantas de acero, sistemas de instrumentación eléctrica para aguas residuales, sistemas de instrumentación eléctrica para varias industrias y otras. La Compañía también ofrece productos y servicios relacionados con la información, logística y otros.

El precio actual de la acción YASKAWA Electric Corporation en tiempo real es 5152.1 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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