Operar Yamato Holdings Co., Ltd. - 9064 CFD

Sobre YAMATO HOLDINGS CO., LTD.

YAMATO HOLDINGS CO., LTD. es un holding con sede en Japón que opera en seis segmentos de negocio. El segmento de entrega proporciona servicios de entrega, incluyendo la entrega a domicilio, el tiempo de entrega a domicilio, la entrega de ida y vuelta, la entrega exprés y otros. El segmento de Negocios (BIZ)-Logística proporciona servicios de logística, servicios de apoyo a la retirada y servicios de apoyo a la vida en el extranjero, entre otros. El segmento Home Convenience ofrece servicios de mudanza y vida en el hogar y servicios de entrega y colocación de artículos domésticos. El segmento de negocio electrónico se dedica al desarrollo de sistemas, la venta de paquetes de sistemas y la prestación de servicios de información logística. El segmento financiero presta servicios de cobro y otros. El segmento Auto Works se ocupa del mantenimiento de vehículos, la venta de combustible y la agencia de seguros no de vida. La empresa también ofrece servicios de fletamento de cajas justo a tiempo (JITBOX) y otros.

El precio actual de la acción Yamato Holdings Co., Ltd. en tiempo real es 1855.34 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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