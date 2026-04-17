Operar Wilmar Intl - F34sg CFD

Sobre Wilmar International Limited

Wilmar International Limited es una empresa con sede en Singapur, que se dedica a la tenencia de inversiones y a la prestación de servicios de gestión. Los segmentos de la empresa son Productos Alimentarios, Piensos y Productos Industriales, Plantación y Molienda de Azúcar y Otros. El segmento de Productos Alimenticios consiste en el procesamiento, la marca y la distribución de una gama de productos alimenticios comestibles, que incluye aceite vegetal producido a partir de palma y semillas oleaginosas, azúcar, harina, arroz, fideos, grasas especiales, aperitivos, panadería y productos lácteos. El segmento de piensos y productos industriales incluye el procesamiento, la comercialización y la distribución de productos, entre los que se encuentran piensos para animales, productos no comestibles de palma y láuricos, materias primas agrícolas, productos oleoquímicos, gasóleo y biodiésel. El segmento de plantación y molienda de azúcar consiste en actividades de plantación de palma aceitera y molienda de azúcar, que incluye el cultivo y la molienda de aceite de palma y caña de azúcar. El segmento "Otros" incluye servicios logísticos y portuarios y actividades de inversión.

El precio actual de la acción Wilmar Intl en tiempo real es 3.83 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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