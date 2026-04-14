Operar West Japan Railway Company - 9021 CFD

Sobre West Japan Railway Company

West Japan Railway Company se dedica principalmente a la prestación de servicios de transporte ferroviario de pasajeros. La empresa opera en tres segmentos de negocio. El segmento de transporte ofrece servicios de transporte en ferry y autobús. Este segmento también ofrece servicios ferroviarios. El segmento de distribución se dedica a la explotación de grandes almacenes, la venta de mercancías, el negocio de la restauración, la venta al por mayor de diversas mercancías, así como el negocio de la logística. El segmento inmobiliario se dedica a la venta y alquiler de propiedades inmobiliarias de su propiedad, así como a la explotación de centros comerciales. La empresa también se dedica a la hostelería, la construcción y otros negocios.

El precio actual de la acción West Japan Railway Company en tiempo real es 3035.1 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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