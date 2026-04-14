Operar Weibo Corporation - WB CFD

Sobre Weibo Corp (ADR)

Weibo Corporation es una plataforma de redes sociales para que las personas puedan crear, distribuir y descubrir contenido en el idioma chino. La Compañía ofrece oportunidades para que personas y organizaciones puedan expresarse públicamente en tiempo real, interactuar con otros en una plataforma mundial y mantenerse conectados con el mundo. Opera en dos segmentos: Publicidad y Marketing y Otros Servicios. Ofrece productos de autoexpresión que permiten a sus usuarios a expresarse en su plataforma; productos sociales para promover la interacción social entre los usuarios en su plataforma; productos de descubrimiento para ayudar a los usuarios a descubrir contenidos en su plataforma y notificaciones para notificar a los usuarios acerca de actividades en Weibo a través de servicio de mensajes cortos (SMS) o notificación push en sus dispositivos. Ofrece soluciones de publicidad y promoción que permiten sus clientes promocionar sus marcas y realizar actividades de promoción. Ofrece a sus socios de la plataforma herramientas e interfaces de programación de aplicaciones (API).

El precio actual de la acción Weibo Corporation en tiempo real es 9.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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