Operar Wee Hur - E3Bsg CFD

Sobre Wee Hur Holdings Ltd

Wee Hur Holdings Ltd. es un holding de inversiones con sede en Singapur. La empresa, a través de sus filiales, se dedica a la construcción de edificios, dormitorios para trabajadores, promoción inmobiliaria, alojamiento para estudiantes (PBSA), servicios de gestión de fondos y arrendamiento de activos intangibles no financieros, como patentes, marcas comerciales y nombres de marcas. Opera a través de siete segmentos: construcción de edificios, residencias de trabajadores, promoción inmobiliaria, empresa, PBSA, gestión de fondos y explotación de PBSA. El segmento de construcción de edificios se dedica a la construcción de propiedades residenciales y comerciales. El segmento de residencias para trabajadores se dedica a la construcción y explotación de residencias para trabajadores extranjeros y al alquiler de oficinas y locales comerciales. El segmento de promoción inmobiliaria comprende el negocio de desarrollo y venta de propiedades residenciales e industriales en Singapur y el negocio de desarrollo y venta de propiedades de uso mixto en Australia.

El precio actual de la acción Wee Hur en tiempo real es 0.7192 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF, Akerna, iShares Trust - iShares ESG MSCI USA Leaders ETF, Unipo Gruppo Finanziario SPA, Forafric Global Plc y SBS Transit. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.