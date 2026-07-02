Operar W.P. Carey Inc. REIT - WPC

Sobre WP Carey Inc

W. P. Carey Inc. (W.P. Carey) es un fondo de inversión inmobiliaria (REIT) diversificado y gestionado internamente. La empresa es propietaria de bienes inmuebles comerciales, alquilados en neto a empresas a largo plazo. Sus bienes inmuebles incluyen instalaciones industriales, almacenes, oficinas, comercios minoristas y de autoalmacenamiento de un solo inquilino. La empresa gestiona su cartera inmobiliaria para controlar la calidad crediticia de los inquilinos y los riesgos de renovación de los contratos. Opera a través de dos segmentos, el inmobiliario y el de gestión de inversiones. La empresa invierte en propiedades comerciales situadas en Estados Unidos y en el norte y oeste de Europa. Su cartera consta de aproximadamente 1.266 inmuebles, alquilados en neto a unos 356 inquilinos. Además, la cartera de la Compañía incluye participaciones totales o parciales en aproximadamente 20 propiedades en funcionamiento, incluyendo 19 propiedades de autoalmacenamiento y un hotel. Gestiona las carteras de inversión inmobiliaria de los programas gestionados a través de sus filiales REIT imponibles (TRS).

El precio actual de la acción W.P. Carey Inc. REIT en tiempo real es 71.25 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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