Operar Viant Technology Inc. - DSP CFD

Sobre Viant Technology Inc

Viant Technology Inc. es una empresa de software publicitario. Su software permite la compra programática de publicidad, que es la electronificación del proceso de compra de publicidad. Su plataforma del lado de la demanda (DSP), Adelphic, es una plataforma de software empresarial que utilizan los vendedores y sus agencias de publicidad para centralizar la planificación, la compra y la medición de su publicidad en varios canales. A través de su tecnología, un comercializador puede comprar anuncios en ordenadores de sobremesa, móviles, televisión conectada, televisión lineal, audio en streaming en juegos y vallas digitales. Su plataforma ofrece un conjunto de previsiones, informes y automatización integrada que proporciona a sus clientes información sobre el inventario disponible en función del público objetivo deseado. Su plataforma es compatible con una serie de tipos de transacciones, incluidas las pujas en tiempo real, los mercados privados y la programación garantizada, lo que permite a los clientes obtener e integrar el inventario publicitario directamente de los editores y los mercados privados.

El precio actual de la acción Viant Technology Inc. en tiempo real es 9.94 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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