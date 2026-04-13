Operar Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares - BND CFD

Sobre Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares

La inversión trata de seguir la rentabilidad del Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Este índice mide la rentabilidad de un amplio espectro de valores de renta fija públicos, con grado de inversión y sujetos a impuestos en los Estados Unidos -incluyendo bonos gubernamentales, corporativos e internacionales denominados en dólares, así como valores respaldados por hipotecas y activos-, todos ellos con vencimientos superiores a 1 año. Este popular ETF ofrece exposición a todo el mercado de bonos con grado de inversión en un único ticker, con participaciones en T-Bills, corporativos, MBS y bonos de agencias. BND podría ser una buena opción para los inversores que actualmente tienen poca o ninguna exposición a los bonos y buscan aumentar ampliamente sus participaciones en el segmento a través de una variedad de sectores.

El precio actual de la acción Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares en tiempo real es 73.58 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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