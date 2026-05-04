Operar Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares - VHT CFD

Sobre Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares

Este ETF es uno de los muchos que ofrecen exposición a los valores sanitarios estadounidenses, un rincón de la economía nacional que históricamente ha mostrado una volatilidad relativamente baja. Este fondo será más atractivo para quienes busquen una inclinación táctica hacia los valores sanitarios o como herramienta en una estrategia de rotación sectorial. Un elemento destacable de este ETF es la profundidad de las participaciones, con cientos de valores individuales.

El precio actual de la acción Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares en tiempo real es 271.4 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: Swedbank A, Agile Group Holdings Limited, Boston Beer Company, Inc. (The), Oramed, Telecom Italia SPA y Elringklinger AG. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.