Operar Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares - VEU CFD

Sobre Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares

La inversión trata de seguir la evolución de un índice de referencia que mide la rentabilidad de la inversión en acciones de empresas situadas en mercados desarrollados y emergentes fuera de Estados Unidos. El asesor intenta replicar el índice objetivo invirtiendo la totalidad, o casi la totalidad, de sus activos en las acciones que componen el índice, manteniendo cada acción en aproximadamente la misma proporción que su ponderación en el índice. Este ETF ofrece una amplia exposición a los mercados de renta variable fuera de los Estados Unidos, incluyendo tanto los mercados desarrollados como los emergentes. Además, VEU está formado principalmente por valores de gran capitalización; la exposición complementaria a través de VSS dará lugar a una cartera más equilibrada que incluye empresas más pequeñas con posibilidades de revalorización del capital potencialmente mayores.

El precio actual de la acción Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares en tiempo real es 80.93 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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