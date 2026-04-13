Operar VanEck Vectors Gaming ETF - BJK CFD

Sobre VanEck Vectors Gaming ETF

El sector del juego incluye casinos y hoteles casino, apuestas deportivas (incluidas las apuestas por Internet y los hipódromos) y servicios de lotería, así como servicios de juego, tecnología del juego y equipos de juego. Este fondo ofrece una exposición concentrada a la industria mundial del juego, centrándose en los operadores de casinos, pero también en empresas tecnológicas y operadores de apuestas deportivas y de carreras. Debido a este enfoque, el fondo posee muchos valores que no están ampliamente representados en muchas carteras estándar, lo que sugiere que podría abrir nuevos segmentos del mercado para la inversión.

El precio actual de la acción VanEck Digital Native Economy ETF en tiempo real es 34.88 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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