Operar Valuetronics - BN2sg CFD

Sobre Valuetronics Holdings Limited

VALUETRONICS HOLDINGS LIMITED es un holding de inversiones dedicado principalmente a la prestación de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS). Junto con sus filiales, la empresa opera su negocio a través de dos segmentos. El segmento de Electrónica Industrial y Comercial (ICE) proporciona productos de electrónica industrial y comercial. El segmento de Electrónica de Consumo (CE) proporciona productos de electrónica de consumo. La empresa fabrica productos de iluminación inteligente, impresoras, dispositivos de detección de temperatura, productos de comunicación, productos de automoción y equipos médicos.

El precio actual de la acción Valuetronics en tiempo real es 0.959 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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