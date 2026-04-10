Operar Vallourec - VK CFD

Sobre Vallourec SA

VALLOUREC S.A. es una empresa con sede en Francia, que se especializa en la fabricación de productos de tubos de acero soldados y sin costura para aplicaciones industriales. Opera a través de dos segmentos: Tubos sin costura y productos especiales. Para la industria de petróleo y gas, diseña y desarrolla una amplia gama de productos que incluyen tubos sin costura y conexiones para operaciones de perforación, conductos y equipamiento para pozos. Para el mercado de generación de energía, ofrece tubos que soportan condiciones de presión y temperatura. Sus soluciones permiten que las empresas de energía hagan frente a los desafíos de eficiencia energética y reduzcan las emisiones de CO2 en centrales eléctricas. También ofrece una amplia gama de tubos para instalaciones petroquímicas (refinerías), para aplicaciones de ingeniería mecánica (cilindros hidráulicos y máquinas de herramientas), para la industria automotriz, para la construcción (estadios, otros edificios y estructuras complejos) y para diversos sectores industriales. Opera a través de Vallourec Solucoes Tubulares do Brasil.

El precio actual de la acción Vallourec en tiempo real es 23.015 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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