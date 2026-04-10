Operar Valeo - FRp CFD

Sobre Valeo SE

Valeo SA es un proveedor automovilistico. La Compañía es una empresa tecnologica, que se enfoca en el diseño, producción y venta de componentes, sistemas integrados, módulos y servicios para el sector automovilistico. Sus segmentos incluyen Sistemas de Asistencia para la Conducción y Confort, Sistemas de Tren Motriz, Sistemas Térmicos y Sistemas de Visibilidad. El segmento de sistemas de asistencia para conducción y confort incluye tres grupos de productos, que incluyen asistencia a la conducción, controles interiores y automóviles conectados. El segmento de Sistemas de Tren Motriz incluye cuatro grupos de productos, que incluyen sistemas eléctricos, sistemas de transmisión, sistemas de motores de combustión y electrónica. El segmento de Sistemas Térmicos tiene cinco grupos de productos, que incluyen el control de clima térmico, el tren motriz térmico, los compresores térmicos, el extremo térmico y los sistemas de bus térmico. El segmento de Sistemas de Visibilidad incluye sistemas de iluminación y sistemas de limpiaparabrisas. Suministra repuestos de equipos originales a los fabricantes de automóviles y piezas de repuesto para el mercado de accesorios independiente.

El precio actual de la acción Valeo en tiempo real es 11.15 EUR. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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