Operar United Rental - URI CFD

Sobre United Rentals, Inc.

United Rentals, Inc. es una empresa de alquiler de equipos. La empresa opera a través de dos segmentos: alquileres generales y especializados. El segmento de alquileres generales incluye el alquiler de equipos de construcción, aéreos e industriales, herramientas generales y equipos ligeros, así como servicios y actividades relacionadas. Los clientes del segmento de alquileres generales incluyen empresas de construcción e industriales, fabricantes, servicios públicos, municipios y propietarios de viviendas. El segmento de especialidades incluye el alquiler de productos especializados para la construcción, como equipos de seguridad para zanjas; equipos eléctricos y de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC); equipos para soluciones de fluidos, y equipos de almacenamiento móvil y espacio de oficina modular. Entre los clientes del segmento especializado se encuentran empresas de construcción dedicadas a proyectos de infraestructuras, municipios y empresas industriales. Opera en Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Su filial es United Rentals (North America), Inc.

El precio actual de la acción United Rental en tiempo real es 966.96 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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