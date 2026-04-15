Operar Trican Well Service Ltd. - TCWca CFD

Sobre Trican Well Service Ltd

Trican Well Service Ltd. (Trican) es una empresa de servicios petroleros con sede en Canadá. La empresa proporciona una serie de productos, equipos, servicios y tecnología especializados para su uso en la perforación, terminación, estimulación y reelaboración de pozos de petróleo y gas, principalmente a través de sus operaciones continuas de bombeo a presión en Canadá. La compañía también proporciona tubería enrollada, acidificación y mejora de la producción, cementación, herramientas de intervención de pozos, fracturación y soluciones para yacimientos. Las herramientas de Trican incluyen Mills & Bits, well-Navigator multilaterales, componentes de montaje de fondo de pozo (BHA), unidad de coiled tubing convencional, grúa, inyector de coiled tubing y blowout preventer (BOP). Trican ofrece una gama de soluciones, incluyendo la fracturación y acidificación con tubería flexible, ingeniería interna, limpieza de pozos, fresado, jetting de alta presión, e-coil (bobina inteligente), elevación de gas nitrógeno y mejora de la producción.

El precio actual de la acción Trican Well Service Ltd. en tiempo real es 6.779 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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