Operar Thomson Medical - A50sg CFD

Sobre Thomson Medical Group Ltd

Thomson Medical Group Limited es una empresa sanitaria con sede en Singapur. La actividad sanitaria de la empresa incluye Thomson Medical Pte Ltd y TMC Life Sciences Berhad. Los segmentos de la empresa son los servicios hospitalarios, los servicios especializados y las inversiones. El segmento de servicios hospitalarios consiste en la provisión de instalaciones y servicios médicos integrados para la atención sanitaria primaria, secundaria y terciaria, centrándose en las áreas de obstetricia y ginecología y servicios pediátricos, servicios de diagnóstico por imagen, farmacia, servicios ambulatorios 24 horas, laboratorio y servicios prestados por las clínicas ambulatorias del hospital. Su segmento de servicios especializados incluye los servicios prestados por las clínicas de fertilidad, los centros pediátricos, el centro oncológico, el centro de cardiología, la medicina china, el centro especializado en piel y un laboratorio de diagnóstico prenatal y clínico. También incluye un segmento de negocio de consumo, que consiste en productos y servicios.

El precio actual de la acción Thomson Medical en tiempo real es 0.055 SGD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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