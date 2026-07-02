Operar The Wendy's Company - WEN

Sobre Wendys Co

The Wendy's Company se dedica a la explotación, desarrollo y franquicia de un sistema de restaurantes de servicio rápido. La empresa opera a través de tres segmentos: Wendy's U.S., Wendy's International y Global Real Estate & Development. El segmento estadounidense de Wendy's incluye la explotación y la concesión de franquicias de restaurantes Wendy's en Estados Unidos. El segmento Wendy's International incluye la explotación y la concesión de franquicias de restaurantes Wendy's en países y territorios distintos de Estados Unidos. El segmento Global Real Estate & Development incluye la actividad inmobiliaria de los locales propios y los arrendados a terceros, que se alquilan y/o subarriendan a los franquiciados, y también incluye su participación en los ingresos de su empresa conjunta inmobiliaria TimWen. La empresa explota aproximadamente 5.938 restaurantes Wendy's en Estados Unidos. De estos restaurantes, más de 403 fueron operados por la Compañía y 5.535 fueron operados por aproximadamente 228 franquiciados.

El precio actual de la acción The Wendy's Company en tiempo real es 8.63 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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