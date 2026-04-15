Operar The Scotts Miracle-Gro Company - SMG CFD

Sobre Scotts Miracle-Gro Co

The Scotts Miracle-Gro Company es un fabricante, comercializador y vendedor de productos de consumo para el césped y el jardín, así como de productos de cultivo de interior e hidropónicos. La empresa opera a través de tres segmentos: Consumidores de Estados Unidos, Hawthorne y Otros. El segmento de consumo de EE.UU. consiste en el negocio de césped y jardín de consumo de la empresa ubicado en la zona geográfica de Estados Unidos. El segmento Hawthorne consiste en el negocio de jardinería de interior e hidropónica de la empresa. El segmento "Otros" comprende el negocio de césped y jardín de la empresa en zonas geográficas distintas de Estados Unidos y las ventas de productos de la empresa a viveros comerciales, invernaderos y otros clientes profesionales. Las marcas de consumo de césped y jardín de la empresa incluyen los productos de semillas de césped y hierba Scotts y Turf Builder; la tierra, los alimentos para plantas y los insecticidas Miracle-Gro, los alimentos para plantas LiquaFeed y los productos de jardinería y paisajismo Osmocote1; y las marcas de control de insectos y de malas hierbas Ortho, Home Defense y Tomcat.

El precio actual de la acción The Scotts Miracle-Gro Company en tiempo real es 62.33 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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