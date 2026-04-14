Operar Teijin Limited - 3401 CFD

Sobre Teijin Ltd

TEIJIN LIMITED es una empresa con sede en Japón que se dedica al negocio de la aramida, la fibra de carbono, la resina, el material de moldeo compuesto, la fibra, la medicina y la tecnología de la información (TI). La empresa opera en dos segmentos de negocio. El segmento de materiales se dedica a la fabricación y venta de fibras de aramida, fibras de carbono, resinas de policarbonato, películas de poliéster, fibras de poliéster, productos textiles y materiales de moldeo compuestos. El segmento de Salud se dedica a la fabricación y venta de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, así como a la prestación de servicios médicos a domicilio. La empresa también se dedica a negocios relacionados con las tecnologías de la información, como la explotación y el desarrollo de sistemas de información, el negocio de mantenimiento e ingeniería, así como el diseño y la venta de plantas y equipos.

El precio actual de la acción Teijin Limited en tiempo real es 1701.7 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

Descubra más acciones con gráficos, datos vitales y actualizaciones de precios en tiempo real: PAYPOINT PLC ORD 1/3P, Intermediate Capital Group PLC, Babcock & Wilcox Enterprises, I, Grafton Group PLC, Apax Global Alpha Ltd y GrowGeneration Corp.. Para obtener más información, consulte los perfiles de las empresas en Capital.com.