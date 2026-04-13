Operar Technipfmc - FTI CFD
Sobre TechnipFMC PLC
TechnipFMC Plc es una empresa global de servicios energéticos. La empresa es un proveedor de tecnología para la industria tradicional y energética. Sus soluciones van desde productos y servicios hasta soluciones totalmente integradas basadas en tecnologías. La empresa opera en dos segmentos de negocio: Subsea y Surface Technologies. El segmento submarino ofrece servicios integrados de diseño, ingeniería, aprovisionamiento, fabricación, instalación y vida útil de sistemas submarinos, infraestructuras de campo submarinas y sistemas de tuberías submarinas utilizados en la producción y el transporte de petróleo y gas. El segmento de Tecnologías de Superficie diseña, fabrica y da servicio a productos y sistemas utilizados por empresas dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas natural en tierra y aguas poco profundas. Sus productos y sistemas incluyen sistemas de cabeza de pozo, sistemas de fracturación hidráulica, sistemas de producción, separación y procesamiento de flujos, y productos de medición y sistemas integrados.