Operar TDK Corporation - 6762 CFD

Sobre TDK Corp

TDK Corp es una empresa con sede en Japón dedicada principalmente a la fabricación y venta de componentes pasivos, productos de aplicación de sensores, productos de aplicación magnética y productos de aplicación de energía. La empresa opera a través de cuatro segmentos de negocio. El segmento de componentes pasivos se dedica al suministro de condensadores cerámicos, condensadores electrolíticos de aluminio, condensadores de película, dispositivos inductivos, componentes de alta frecuencia, componentes de material piezoeléctrico y componentes de protección de circuitos. El segmento de productos de aplicación de sensores se dedica a suministrar sensores de temperatura y presión, sensores magnéticos y sensores de sistemas micro electromecánicos (MEMS). El segmento de productos de aplicación magnética se dedica al suministro de cabezales de discos duros (HDD), suspensiones de HDD e imanes. El segmento de Productos de Aplicación Energética se dedica al suministro de dispositivos de energía y fuentes de alimentación. La empresa también se dedica a suministrar productos mecatrónicos y microactuadores.

El precio actual de la acción TDK Corporation en tiempo real es 2262.9 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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