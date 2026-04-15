Operar Tanger Inc - SKT CFD

Sobre Tanger Factory Outlet Centers Inc.

Tanger Factory Outlet Centers, Inc. es un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) totalmente integrado, autoadministrado y autogestionado. La empresa es propietaria y operadora de centros outlet en Estados Unidos y Canadá. La empresa se centra en el desarrollo, la adquisición, la propiedad, la explotación y la gestión de centros comerciales outlet. Los centros outlet y otros activos son propiedad de sus dos filiales, Tanger GP Trust y Tanger LP Trust, y todas las operaciones son realizadas por ellas. La cartera de la empresa consta de aproximadamente 36 centros outlet. Sus propiedades están ubicadas en aproximadamente 20 estados y en Canadá, con un total de 13,6 millones de pies cuadrados, alquilados a más de 2.700 tiendas operadas por más de 600 empresas de marca diferentes. Sus centros outlet consolidados incluyen Deer Park, Nueva York, Riverhead, Nueva York , Foley, Alabama, Rehoboth Beach, Delaware, Atlantic City, Nueva Jersey, San Marcos, Texas, Myrtle Beach Hwy 501, Carolina del Sur, Savannah, Georgia y Sevierville, Tennessee.

El precio actual de la acción Tanger Inc en tiempo real es 36.18 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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