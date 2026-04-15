Operar Synnex Corporation - SNX CFD

Sobre TD Synnex Corp

TD Synnex Corporation, anteriormente Synnex Corporation, es un distribuidor mundial y agregador de soluciones para el ecosistema de las tecnologías de la información (TI). La empresa ayuda a más de 150.000 clientes en más de 100 países a maximizar el valor de las inversiones en tecnología, demostrar los resultados empresariales y desbloquear las oportunidades de crecimiento. La cartera de productos de la empresa está anclada en algunos de los segmentos tecnológicos, como la nube, la ciberseguridad, el big data/analítica, el Internet de las cosas (IoT), la movilidad y todo como servicio. La empresa sirve a los clientes y a las comunidades. Proporciona las herramientas, los recursos y ayuda a las personas en la entrega de soluciones en la nube a los proveedores de soluciones de TI.

El precio actual de la acción Synnex Corporation en tiempo real es 205 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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