Operar Suruga Bank Ltd. - 8358 CFD

Sobre Suruga Bank Ltd.

Suruga Bank Ltd. es un banco con sede en Japón que se dedica al negocio bancario, así como a la prestación de otros servicios financieros como el arrendamiento financiero, los préstamos y los servicios de garantía. El banco opera en dos segmentos de negocio. El segmento bancario se dedica a la prestación de servicios de depósito, servicios de préstamo y servicios de transacciones nacionales y de divisas, así como a la venta de valores, fideicomisos de inversión y seguros. El segmento "Otros" se dedica a la concesión de préstamos, servicios de leasing, servicios de envío de mano de obra, servicios de garantía de crédito, servicios de desarrollo de sistemas y servicios de tarjetas de crédito, entre otros.

El precio actual de la acción Suruga Bank Ltd. en tiempo real es 2260.8 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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