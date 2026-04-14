Operar Suncor Energy Inc. - SUca CFD

Sobre Suncor Energy Inc.

Suncor Energy Inc. es una compañía de energía integrada con sede en Canadá. La Compañía está enfocada en desarrollar la cuenca de recursos petrolíferos de Canadá, las arenas petrolíferas de Athabasca. La Compañía opera en tres segmentos comerciales: Arenas petrolíferas, Exploración y producción (E&P) y Refinación y Marketing. El segmento de Arenas petrolíferas de la Compañía incluye las operaciones de arenas petrolíferas y las operaciones de empresas de arenas petrolíferas. Su segmento de E&P consiste en operaciones en alta mar frente a la costa este de Canadá y en el Mar del Norte, y activos en tierra en América del Norte, Libia y Siria. El segmento de Refinación y Marketing de la Compañía se dedica a las operaciones de refinación y suministro y marketing. Además, explora, adquiere, desarrolla, produce y comercializa petróleo crudo y gas natural en Canadá e internacionalmente. Transporta y refina petróleo crudo, y comercializa productos petrolíferos y petroquímicos principalmente en Canadá. Comercializa productos derivados del petróleo. La Compañía también realiza actividades de comercialización de energía.

El precio actual de la acción Suncor Energy Inc. en tiempo real es 87.19 CAD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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