Operar Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. - 8830 CFD

Sobre Sumitomo Realty & Development Co., Ltd.

Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. opera principalmente negocios relacionados con el sector inmobiliario. La empresa opera en cinco segmentos de negocio. El segmento de arrendamiento inmobiliario se dedica al desarrollo, arrendamiento y gestión de edificios de oficinas y condominios. Este segmento también explota hoteles y alquila salones de eventos y salas de conferencias. El segmento de Venta de Inmuebles se dedica a la promoción y venta de condominios, edificios, casas unifamiliares, terrenos para viviendas y otras propiedades. El segmento de Obras Completas se dedica al contrato de construcción de viviendas unifamiliares y obras de edificación. El segmento de distribución inmobiliaria presta servicios de intermediación y agencia de ventas para la compra y venta de inmuebles. El segmento de Otros se dedica a la explotación de clubes de fitness y a la restauración.

El precio actual de la acción Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. en tiempo real es 4840.25 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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