Operar Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. - 5713 CFD

Sobre Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.

Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. es una empresa con sede en Japón que se dedica principalmente al desarrollo de recursos y a la fabricación y venta de productos metálicos no ferrosos, semiconductores y materiales funcionales. La empresa tiene tres segmentos de negocio. El segmento de recursos se dedica a la exploración, el desarrollo, la producción y la venta de recursos de metales no ferrosos, así como a los negocios de estudios geológicos e ingeniería civil. El segmento de Fundición y Refinación se dedica a la fundición y venta de cobre, níquel, zinc y metales preciosos, así como a la fabricación y venta de productos de cobre estirado y fundiciones de acero especiales. El segmento de Materiales se dedica a la fabricación, procesamiento y venta de materiales semiconductores y materiales funcionales, así como a la fabricación y venta de catalizadores químicos y otros productos. La empresa también se dedica al negocio inmobiliario, al negocio de la ingeniería, así como al diseño y la fabricación de equipos.

El precio actual de la acción Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. en tiempo real es 10340.1 JPY. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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