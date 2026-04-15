Operar Stewart Information Services Corp - STC CFD

Sobre Stewart Information Services Corp

Stewart Information Services Corporation es una empresa de seguros de títulos y servicios inmobiliarios. La empresa se dedica a ofrecer productos y servicios a través de sus operaciones directas, su red de agencias autorizadas y otras empresas. Opera a través de dos segmentos: seguros de títulos y servicios auxiliares y corporativo. El segmento de títulos proporciona los servicios necesarios para transferir el título de propiedad en una transacción inmobiliaria e incluye servicios como la búsqueda, el examen, el cierre y el aseguramiento del estado del título de propiedad. Además, el segmento de títulos incluye servicios de seguros de hogar y personales, intercambios de impuestos diferidos y servicios de plataformas digitales de participación de clientes. El segmento de servicios auxiliares y corporativos incluye servicios de gestión de tasaciones, servicios de notarización y cierre en línea, servicios de información crediticia e inmobiliaria, y servicios de búsqueda y valoración. Opera en Estados Unidos y está presente en Australia, Canadá y otros países.

El precio actual de la acción Stewart Information Services Corp en tiempo real es 65.1 USD. El gráfico de la acción permite a los inversores comprender mejor el rendimiento y el precio de la acción y tomar decisiones informadas al negociar acciones y CFD.

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