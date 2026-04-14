Operar Sony Corporation - 6758 CFD
Sobre Sony Group Corp
SONY CORPORATION se dedica a la investigación, desarrollo, diseño, producción, fabricación y venta de varios tipos de equipos electrónicos, instrumentos y dispositivos para consumidores, mercados industriales y profesionales, tales como la red de servicios, software y hardware de juegos, televisores, grabadoras de vídeo y audio y jugadores, todavía, cámaras de video y teléfonos móviles, y los semiconductores, La Compañía participa en el desarrollo, producción, fabricación y distribución de música grabada y la gestión y concesión de licencias de las letras y la música de las canciones, así como la producción y distribución de películas de animación, incluyendo aplicaciones de juegos basados en películas de animación. También participa en la producción de películas y televisión y programación de la televisión digital y las redes empresariales, y diversas empresas de servicios financieros. Incluye comunicaciones móviles, servicios de red y de juegos, música, películas, entretenimiento en el hogar y sonido, imágenes de productos y soluciones, semiconductores, los servicios financieros y todos los otros segmentos.
- IndustriaHousehold Electronics (NEC)
- Dirección1-7-1, Konan, MINATO-KU, TKY, Japan (JPN)
- Empleados109700
- CEOKenichiro Yoshida